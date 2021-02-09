保守派律師籲定罪川普：憲法允前總統受審

律師古柏。(取自Cooper & Kirk律師樓)

華盛頓頗負盛名的保守派憲法律師之一、前總統川普 國安顧問波頓(John Bolton)的律師古柏(Charles J. Cooper)7日投書「華爾街日報」(WSJ)專欄，公開與共和黨 唱反調，呼籲定罪川普的第二宗彈劾 調查，堅稱前總統確實犯下「重罪和不端行為」。

國會暴動以來，共和黨人幾乎沒有努力為川普的行為辯解，但一致用違憲當作「擋箭牌」，辯稱川普不該接受調查，遑論定罪。

共和黨人的理論是，憲法對於彈劾的懲罰是下台，但這已不適用早已卸任的前總統。許多法律學者也援引參院的彈劾判例，指出沒有一位對象是前總統。

共和黨參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等45名共和黨參議員都認為，川普犯下足以構成彈劾的罪行，卻在上月投票時，主張違憲而投票拒絕審理。

不過，古柏說，他們錯誤地解讀憲法；他解釋道，憲法允許參院褫奪遭判彈劾者未來出任公職的權利，「參院若禁止審理或定罪卸任的公職人員，並不合邏輯」。

古柏的公開表述別具意義，因為他屬於保守派的法律圈內人。

他曾為多位知名共和黨議員的親信及顧問，他曾在德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)競選總統提名時擔任顧問，並在眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)控告眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)時擔任麥卡錫的律師。

此外，古柏也是堅定的保守派律師，曾替白宮前國安顧問波頓，以及前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)辯護；古柏目前仍代表波頓對抗司法部的官司，司法部指控波頓利用爆料川普政府的內幕，出書賺錢。

在古柏的職涯中，他曾捍衛加州的同性婚姻禁令，且是全國槍枝協會(NRA)頂尖的外部律師。

然而，古柏如今挺身而出，背離多數參眾兩院共和黨人的主張，堅稱川普應當接受彈劾調查，且憲法允許前總統受審。