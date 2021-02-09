我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

保守派律師籲定罪川普：憲法允前總統受審

編譯陳韻涵╱綜合8日電
律師古柏。(取自Cooper & Kirk律師樓)
律師古柏。(取自Cooper & Kirk律師樓)

華盛頓頗負盛名的保守派憲法律師之一、前總統川普國安顧問波頓(John Bolton)的律師古柏(Charles J. Cooper)7日投書「華爾街日報」(WSJ)專欄，公開與共和黨唱反調，呼籲定罪川普的第二宗彈劾調查，堅稱前總統確實犯下「重罪和不端行為」。

國會暴動以來，共和黨人幾乎沒有努力為川普的行為辯解，但一致用違憲當作「擋箭牌」，辯稱川普不該接受調查，遑論定罪。

共和黨人的理論是，憲法對於彈劾的懲罰是下台，但這已不適用早已卸任的前總統。許多法律學者也援引參院的彈劾判例，指出沒有一位對象是前總統。

共和黨參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等45名共和黨參議員都認為，川普犯下足以構成彈劾的罪行，卻在上月投票時，主張違憲而投票拒絕審理。

不過，古柏說，他們錯誤地解讀憲法；他解釋道，憲法允許參院褫奪遭判彈劾者未來出任公職的權利，「參院若禁止審理或定罪卸任的公職人員，並不合邏輯」。

古柏的公開表述別具意義，因為他屬於保守派的法律圈內人。

他曾為多位知名共和黨議員的親信及顧問，他曾在德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)競選總統提名時擔任顧問，並在眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)控告眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)時擔任麥卡錫的律師。

此外，古柏也是堅定的保守派律師，曾替白宮前國安顧問波頓，以及前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)辯護；古柏目前仍代表波頓對抗司法部的官司，司法部指控波頓利用爆料川普政府的內幕，出書賺錢。

在古柏的職涯中，他曾捍衛加州的同性婚姻禁令，且是全國槍枝協會(NRA)頂尖的外部律師。

然而，古柏如今挺身而出，背離多數參眾兩院共和黨人的主張，堅稱川普應當接受彈劾調查，且憲法允許前總統受審。

共和黨 川普 彈劾

上一則

國會報告：時薪若變15元 將少140萬工作 90萬人脫貧

下一則

紓困、內閣任命擺在前 拜登無暇關注彈劾川普

延伸閱讀

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表
司法部異動！擬叫全國56名檢察官走人

司法部異動！擬叫全國56名檢察官走人
評川普抗疫 拜登：比想像更糟

評川普抗疫 拜登：比想像更糟
彈劾案2大關鍵發展：共和黨員投票動向、川普說法如何

彈劾案2大關鍵發展：共和黨員投票動向、川普說法如何

熱門新聞

拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

2021-02-01 21:56

1張圖看疫情：全美確診破2700萬 德州直逼250萬

2021-02-07 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國