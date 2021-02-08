我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2700萬 德州直逼250萬

趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

克羅格超市獎勵打疫苗 員工每人發百元

編譯陳韻涵╱綜合7日電
全美連鎖的克羅格超市為讓消費者安心購物，每人發100元鼓勵員工接種疫苗。(美聯社)
全美連鎖的克羅格超市為讓消費者安心購物，每人發100元鼓勵員工接種疫苗。(美聯社)

超級市場巨擘克羅格公司(Kroger Co.)5日宣布，接種新冠疫苗的員工每人可獲得100元獎金。

克羅格表示，這項一次性的獎勵涵蓋旗下所有相關企業、35州近50萬名員工，只要向人資出示施打疫苗的證明，就能領取獎金。

員工必須接種藥廠建議的完整劑量，至於因個人醫療狀況或宗教信仰而未能接種疫苗的員工，可經由教育訓練或安全課程獲得這筆獎勵。

克羅格人資主管瑪莎(Tim Massa)說：「隨著我們進入疫情新階段，我們增加投資認可企業投入，並鼓勵民眾接種新冠疫苗，促進社區福祉。」

克羅格並非第一個用獎金鼓勵員工打疫苗的企業，連鎖雜貨店Aldi給予打疫苗的員工，每一劑兩小時的時薪補貼。

一元折扣店Dollar General也提供四小時的時薪，鼓勵員工打疫苗，該公司表示，「不希望員工在打疫苗和上班之間抉擇」。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，聯邦政府已將超過5800萬劑疫苗配送到全國，但目前僅施打3680萬劑，其中僅750萬人完成兩劑疫苗接種。

目前疫苗接種的優先群體為65歲以上長者，許多前線員工感覺被忽略；目前病毒未見緩和趨勢，雜貨店員工只能自求多福。

CDC認可雜貨店店員為必要行業的員工，與警消、大眾運輸工作人員及製造業人員屬於同一等級，後者是CDC「1B階段」的建議接種對象，順序排在健康照護人員及長照中心居民之後，但各州的疫苗接種計畫不盡相同。

曾暫代CDC主任的「羅伯特伍德強生基金會」(Robert Wood Johnson Foundation)主席暨執行長貝瑟(Richard Besser)表示，各州必須讓高風險族群優先接種疫苗。

「每個社區都受到疫情重創，但受疫情影響的痛苦程度並不均等。」貝瑟說：「這些人每天離家賺錢、付房租、確保餐桌上有食物，我們必須盡全力保護他們。」

疫苗 CDC 疫情

上一則

室內群聚看超級盃 專家憂再現「超級傳播者」

下一則

民眾對疫苗卻步 難達群體免疫效果

延伸閱讀

及時雨！中國疫苗快遞拉美、非洲 被指充滿政治算計

及時雨！中國疫苗快遞拉美、非洲 被指充滿政治算計
搶打疫苗各顯神通 不符資格者就是這樣接種…

搶打疫苗各顯神通 不符資格者就是這樣接種…
第一夫人吉兒溫情喊話 軍眷盡早接種疫苗

第一夫人吉兒溫情喊話 軍眷盡早接種疫苗
疫苗接種族裔不平等 西語裔僅4.5%至少打一劑疫苗

疫苗接種族裔不平等 西語裔僅4.5%至少打一劑疫苗

熱門新聞

立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

2021-02-01 21:56

1張圖看疫情：全美確診破2700萬 德州直逼250萬

2021-02-07 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？