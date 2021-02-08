克羅格超市獎勵打疫苗 員工每人發百元

全美連鎖的克羅格超市為讓消費者安心購物，每人發100元鼓勵員工接種疫苗。(美聯社)

超級市場巨擘克羅格公司(Kroger Co.)5日宣布，接種新冠疫苗 的員工每人可獲得100元獎金。

克羅格表示，這項一次性的獎勵涵蓋旗下所有相關企業、35州近50萬名員工，只要向人資出示施打疫苗的證明，就能領取獎金。

員工必須接種藥廠建議的完整劑量，至於因個人醫療狀況或宗教信仰而未能接種疫苗的員工，可經由教育訓練或安全課程獲得這筆獎勵。

克羅格人資主管瑪莎(Tim Massa)說：「隨著我們進入疫情 新階段，我們增加投資認可企業投入，並鼓勵民眾接種新冠疫苗，促進社區福祉。」

克羅格並非第一個用獎金鼓勵員工打疫苗的企業，連鎖雜貨店Aldi給予打疫苗的員工，每一劑兩小時的時薪補貼。

一元折扣店Dollar General也提供四小時的時薪，鼓勵員工打疫苗，該公司表示，「不希望員工在打疫苗和上班之間抉擇」。

聯邦疾病防治中心(CDC )數據顯示，聯邦政府已將超過5800萬劑疫苗配送到全國，但目前僅施打3680萬劑，其中僅750萬人完成兩劑疫苗接種。

目前疫苗接種的優先群體為65歲以上長者，許多前線員工感覺被忽略；目前病毒未見緩和趨勢，雜貨店員工只能自求多福。

CDC認可雜貨店店員為必要行業的員工，與警消、大眾運輸工作人員及製造業人員屬於同一等級，後者是CDC「1B階段」的建議接種對象，順序排在健康照護人員及長照中心居民之後，但各州的疫苗接種計畫不盡相同。

曾暫代CDC主任的「羅伯特伍德強生基金會」(Robert Wood Johnson Foundation)主席暨執行長貝瑟(Richard Besser)表示，各州必須讓高風險族群優先接種疫苗。

「每個社區都受到疫情重創，但受疫情影響的痛苦程度並不均等。」貝瑟說：「這些人每天離家賺錢、付房租、確保餐桌上有食物，我們必須盡全力保護他們。」