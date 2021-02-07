最新研究：染疫後康復 仍可能再染新冠變種

最新出爐的諾瓦瓦克新冠病毒疫苗實驗研究報告指出，曾經染疫但已康復的民眾，可能並不具備完全的免疫能力。圖為紐約市洋基棒球場5日開放為大型疫苗接種中心，市民冒雨排隊等候接種。(Getty Images)

最新出爐的諾瓦瓦克(Novavax)新冠病毒疫苗 實驗研究報告指出，曾經染疫但已康復的民眾，面對源於南非 、目前正在全球各地迅速傳播的變種病毒 時，可能並不具備完全的免疫能力。

諾瓦瓦克疫苗實驗報告本周稍早已送交紐約科學院(New York Academy of Sciences)；這份報告雖然只是初步結果，仍有待進一步探究，卻凸顯當前疫情控制的挑戰，更讓施打疫苗變得更加重要，就連曾經染疫但已康復的民眾，都包括在內。

科學家指出，群體免疫的目標能否達成，決定人口接種疫苗的比例多寡。

國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，目前看來，施打疫苗對於民眾提供的保護，效果比經由自然感染還要好。他說，施打疫苗真的非常重要，對於曾經染疫且自認為已經免疫的民眾來說，更是一記當頭棒喝。

佛奇指出，研究結果顯示，透過自然感染(natural infection)獲得的免疫力，顯然不能提供對抗變種病毒的保護。

諾瓦瓦克(Novavax)疫苗實驗當中，施打安慰劑的實驗對象中，先前曾經感染新冠病毒的民眾，感染B.1.351南非變種病毒之後，病情嚴重程度跟從來不曾染疫的民眾一模一樣，由此可見先前曾經染疫的民眾體內，並沒有能夠抵禦B.1.351變種病毒的抗體。

到目前為止，B.1.351變種病毒在美國僅有少數案例傳出，包括5日在維吉尼亞州通報的一例。維州也成為繼南卡羅來納州、馬里蘭州之後，全美第三個出現南非變種病毒確診案例的州。

喬治城大學(Georgetown University)全球衛生科學與安全研究中心(Center for Global Health Science and Security)病毒學家安潔拉‧拉斯穆森(Angela Rasmussen)指出，頗擔心某些未成熟的研究結果，可能讓民眾對於防疫失去希望。她說：「我怕很多人聽到消息之後，會以為永遠無法擺脫病毒，但這並不是統計數字所代表的意義。」

她說，值得注意的是，並無統計顯示曾經染疫的民眾感染變種病毒時，出現了病情嚴重的狀況，也沒有證據顯示曾經染疫的民眾如今普遍感染變種病毒。