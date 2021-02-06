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可口可樂、現代汽車等老面孔不玩了…超級盃廣告大戰「疫」外換新角

記者胡玉立／綜合報導
第55屆美足超級盃將於7日在佛州坦帕灣舉行。(海關及邊境保護局提供)
第55屆美足超級盃將於7日在佛州坦帕灣舉行。(海關及邊境保護局提供)

7日的超級盃(Super Bowl)最大玩家並不是戴頭盔的球員，而是企業大主管和廣告製作人。今年這些「超級玩家」，在等待全球上億觀眾對其廣告首播做出反應的心情，格外忐忑不安。因為，疫情當頭，誰都不希望花大錢拍出的超級盃廣告，被指責「過於輕挑」或「流於陰沈」。

由於今年的挑戰格外吃力不討好，包括可口可樂和現代汽車(Hyundai)等往年超級盃廣告常客，今年都決定不加入這場年度廣告大戰。多數好萊塢大型製片廠因為電影院關門或只賣少量戲票，也放棄在超級盃廣告時段播出電影宣傳片。

那麼，已付出每30秒要價約550萬元廣告費的公司，如何因應這場「疫情下的超級盃廣告大挑戰」呢？

首度參與超級盃廣告的求職網站Indeed決定「直球出擊 」，直接訴求他們能解決疫情下的求職難題。該公司表示，廣告目的是「彰顯許多求職者在疫情下面臨經濟困境時的情感歷程」。

至於Uber旗下外送部門Uber Eats的超級盃廣告則是走「搞笑懷舊」風格，由喜劇演員邁克·邁爾斯(Mike Myers)和達娜·卡維(Dana Carvey)重塑他們在電影「反斗智多星」 (Wayne's World)的角色。Uber全球行銷副總裁拉尼斯(Thomas Ranese)說，「人們顯然渴望回歸常態。我們想過傳達更多感性訊息，但後來覺得大家真的很需要幽默大笑，暫時逃離這一年經歷的一切。」

百威啤酒在超級盃之前的廣告中，攝下兩名醫護人員接受新冠疫苗接種；該公司自1983...
百威啤酒在超級盃之前的廣告中，攝下兩名醫護人員接受新冠疫苗接種；該公司自1983年以來首次未在超級盃廣告商宣傳「啤酒之王」，而是將部分廣告資金捐贈給新冠疫苗的宣導工作。(美聯社)

百威啤酒製造商安海瑟-布許集團(Anheuser-Busch)今年首度未在超級盃廣告宣傳他們的「啤酒之王」(King of Beers)，而是趣味十足的主打另一款檸檬汁飲料Bud Light Seltzer Lemonade。廣告意有所指的說這是「檸檬年」，天上不斷掉下檸檬，打散了婚禮賓客、打破了棒球比賽觀眾席的假人看板。

今年的超級盃廣告有很多新加入者，不少是在疫情下生意興隆的公司，例如送貨服務DoorDash、墨西哥外賣連鎖店Chipotle和嬰兒尿布公司Huggies。數位交易平台羅賓漢(Robinhood)也首度在超級盃廣告中亮相，該公司不久前才因GameStop股票顛覆華爾街事件廣受注目。它的廣告呈現各行各業人生百態，最後結語是：「你不需要成為一個投資人。你天生就是。」

今年超級盃在南佛羅里達州坦帕灣詹姆斯球場(Raymond James Stadium)舉行，容許觀眾量30％。廣告追踪公司Kantar指出，2020年轉播超級盃球賽的福斯(Fox)公司在2019年感恩節假期前就已賣光所有廣告檔期，廣告收入達4.487億元。但今年銷售狀況明顯放緩，負責實況轉播的哥倫比亞廣播公司(CBS)直到上週才終於賣掉大約70個廣告檔期。

亞馬遜公司在202年超級盃投放的廣告場景。 (美聯社)
亞馬遜公司在202年超級盃投放的廣告場景。 (美聯社)

超級盃廣告的吸引力其實已超越美式足球比賽範圍。賓夕法尼亞大學沃頓商學院市場行銷學教授博格(Jonah Berger)指出，透過社群媒體網站觀看超級盃廣告的人數，是電視廣播期間的兩倍。各品牌希望他們的廣告夠獨特或戲劇性夠強，就算比賽終了，仍能持續成為眾人閑談話題。

不過，伯傑也表示，「今年的超級盃廣告迴響效應可能不如以往那麼大，星期一上午辦公室裡比較少人會聊到此事；因為大家都不會進辦公室上班。」

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