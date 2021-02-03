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參院通過 梅奧卡斯任國安部長、布塔朱吉任運輸部長

記者胡玉立／綜合報導
(美聯社)
(美聯社)

參院2日確認由梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)出任國土安全部長、布塔朱吉(Pete Buttigieg)出任運輸部長。至於商務部長提名人選雷蒙多(Gina Raimondo)因對華為立場態度不明，眾院共和黨人2日呼籲參院同僚暫緩其任命案。

參院以56票對43票確認梅奧卡斯任命案，差距相當接近；61歲的梅奧卡斯曾是美國最年輕聯邦檢察官，2013年至2016年擔任國安部副部長，他是首位拉美裔、也是首位移民出身的國土安全部長。

拜登政府大力應對新冠病毒疫情、俄羅斯網路駭客攻擊和國內極端主義盛行等問題之際，國土安全部長扮演核心角色；梅奧卡斯也將領導國安部進行大規模改革，尤其是該部門在執行川普總統任期移民政策與執法規範時，被認為遭政治力介入甚深。

參院另以86票對13票確認39歲的印第安納州南灣(South Bend)前市長布塔朱吉出任運輸部長，他是美國首位公開出櫃的閣員。將負責推動拜登政府重建國家基礎設施、應對氣候變遷等重大議程。

布塔朱吉在民主黨總統初選時曾是拜登對手，拜登去年12月提名他出任運輸部長時表示，布塔朱吉會是「新的聲音」；布塔朱吉承諾將迅速開展工作，提高美國運輸網路安全性並恢復消費者信心。

運輸部旗下有5萬5000名員工和數百億元預算。布塔朱吉將推動拜登政府全面綠色倡議方案，協助監督更嚴格汽車燃油經濟性標準以減少溫室氣體排放，支持拜登制定2兆元氣候與基礎設施計畫。

參院商務委員會新任主席民主黨參議員坎特威爾(Maria Cantwell)在參院表決前，發言讚揚布塔朱吉年輕充滿活力，「將幫助我們迎來一個新的交通運輸時代。」

對華為立場不明 商務部長人選雷蒙多遭共和黨杯葛

與此同時，在眾院外交事務委員會資深成員麥考爾(Michael McCaul)帶領下，20多位共和黨眾議員發表聯合聲明，呼籲參院對商務部長提名人選雷蒙多持保留態度；因為雷蒙多日前在參院商務委員會提名聽證會上，沒有表明是否將中國科技巨頭華為公司列入商務部貿易黑名單；川普政府以影響國安為由，將華為列入黑名單。

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