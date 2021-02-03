共和黨喊「防舞弊」 28州提逾百法案限制投票資格

去年總統大選藉由不在籍投票和通訊投票 衝出超高投票率，幫助拜登贏得總統大選；因此各州共和黨籍議員以防範選舉舞弊為由，也紛紛開始提案立法，企圖加諸更多投票資格與條件，使參與投票更加不易。

雖然各種相關立法仍在初步階段，但布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)統計，目前全美已有28個州一共提出超過100條限制投票資格的相關法案。其中更超過三分之一，提議限制通訊投票，其他法案推動選民註冊時必須提供身分證明，或放寬政府得以取消民眾投票資格。

布倫南司法中心投票權與選舉計畫主任麥娜‧佩雷茲(Myrna Perez)表示：「很不幸有許多政客企圖操弄規則，使部分民眾不得投票。」

去年總統大選，受到新冠肺炎疫情影響，許多地區擴大郵寄投票與提前投票；有數個州接更直接將不在籍選票寄給所有註冊選民。

因此近70%選票在投票日前就已投下，全國約有1億800萬人透過通訊投票、提前投票，或將不在籍選票放到指定投票箱。

而目前相關立法提案不僅在德州 等傳統紅州有所斬獲，也在亞利桑納州、喬治亞州和賓州等川普先前奪下，這次卻被翻盤的州取得進展。其他法案，也企圖禁止民間團體發送通訊投票申請表給選民，或明訂申請資格。

喬治亞州甚至有共和黨籍議員提案，要求不在籍投票前，必須將附有照片的身分證明寄給選舉官員兩次。

在德州，目前不在籍投票已遭受限制，只有投票日當天不在居住地，或身體健康不允許者得以不在籍投票。

德州美國公民自由聯盟(ACLU of Texas)資深律師巴瑟克蘭西(Thomas Buser-Clancy)抨擊，德州已成為名副其實的「選民壓迫州」。他說：「德州選舉法律讓行使最基本的投票權更加困難。」要求特定形式的身分證明，讓貧窮或有色族裔社區增添負擔。