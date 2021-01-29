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Reddit創版版主 讓「散戶在賭場貴賓廳爭得一個席位」

編譯陳韻涵／綜合28日電
華爾街賭博版創版版主洛高真斯基(左)豪言「散戶在賭場貴賓廳爭得一席之位，勢如破竹」，反映「投資世界的民主化」。(取自臉書)
華爾街賭博版創版版主洛高真斯基(左)豪言「散戶在賭場貴賓廳爭得一席之位，勢如破竹」，反映「投資世界的民主化」。(取自臉書)

網路討論區Reddit「華爾街賭博版」(WallStreetBets)鄉民成功利用小蝦米的群體力量，炒熱GameStop等股票，軋爆大型對沖基金；WallStreetBets創版版主洛高辛斯基(Jaime Rogozinski)接受「華爾街日報」(WSJ)專訪時說，如此光景好比「散戶在賭場貴賓廳爭得一席之位，勢如破竹」，反映「投資世界的民主化」；但他不諱言面臨操控市場指控和潛在法律訴訟。

39歲創版版主 反映「投資世界民主化」

WallStreetBets創版版主是39歲、定居墨西哥城的顧問洛高辛斯基，他與醫生妻子育有三歲的雙胞胎。

洛高辛斯基2012年在華盛頓特區的美洲開發銀行(Inter-American Development Bank)擔任資訊科技顧問時，感嘆傳統投資資訊論壇「無趣」，遂於社群網站Reddit上創設WallStreetBets，與同好分享投資故事，但許多資訊與其說是投資，不如稱作賭博。

從沒想過有朝一日竟能鬥垮對沖巨鱷

他從沒想過，WallStreetBets有朝一日竟鬥垮對沖巨鱷，「這有點像恐怖片，觀眾看得到壞人緩步上階梯，而火車事故同時發生。」

他解釋，WallStreetBets此次成功，就好像散戶在賭場貴賓廳爭得一席之地，反映投資世界的民主化，但版面已壟籠罩在操控市場、法律訴訟和仇恨言論的陰影之下。

參與這場小蝦米對抗大鯨魚行動的Reddit使用者Fage138自述，去年11月以每股13元的價格買進50股GameStop，時隔兩月又再買進數百股。

有人慘賠250萬 「最終我們只是傻瓜」

不願透露真名的Fage138為加拿大亞伯達大學(University of Alberta)工程系學生，他表示，版上大多數鄉民年介20到30多歲間，並非在股票市場中操弄數百萬元的能手，「他們平均可能賺賠10萬元不等，我知悉賠的最慘的是250萬元；最終，我們只是一群傻瓜。」

版上鄉民討論大量買進GameStop股票，並流傳著必須待股價漲到420.69元時才能賣，這個數字影射了性與毒品；這也反映出Reddit作為自大奇葩匯聚的文化，幽默卻鍾情網路社交。

洛高辛斯基說，WallStreetBets去年起出現大量淫穢、種族歧視、反同性戀的言論，許多成員信奉白人至上主義；他身為猶太人，而妻子為墨西哥人，認為「此風不可長」遂大刀闊斧清洗版面並踢除激進成員，但他很快踢到鐵板，遭網友圍剿靠創版上位、出書、辦比賽等，最終於去年4月交出版面管理權。

投資 股票 華爾街

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