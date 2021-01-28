推翻川普移民政策 拜登取消庇護申請限制

拜登總統將簽署更多與移民有關行政令，包括推翻川普對庇護者設限的政策等。圖為他27日在白宮簽行政令後演講。(Getty Images)

知情人士指出，拜登總統近日將簽署更多與移民有關的行政命令，推翻前總統川普 任內的政策如限制庇護 申請等；據透露，拜登也可望29日簽署行政命令，要求國土安全部取消川普任內宣布的公共負擔(public charge)規定。

華爾街日報報導，川普任內的公共負擔規定，形同對申請移民者祭出財力考驗( wealth test)，使用社會福利計畫的移民，申請入籍時可能面臨負面後果。

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另外，拜登最快將於29日發布行政命令，但也可能等到下周才宣布，內容為改革庇護制度。川普任內推出一連串措施，限制外籍人士以人道主義保護為由，向美國 申請庇護。

川普政府任內祭出限縮規定，讓在美墨邊境向美國政府申請庇護的外籍人士，絕大多數變成資格不符。舉例來說，如果庇護申請者離開故鄉之後，前往美國途中曾經通過第三國，卻沒有向第三國先行申請庇護，則失去庇護申請資格。

報導指出，拜登行政命令內容當中，將命令國安部縮減川普政府的庇護限制。

拜登這道行政命令將凍結川普政府與瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多簽署的協議。根據川普政府協議內容，向美國申請庇護的外籍人士，將被送往這三個中美洲國家，向這三國政府尋求保護。

由於美國申請難民庇護的中美洲國家無證移民數量激增，川普政府2019年推出俗稱為「留在墨西哥」(Remain in Mexico)的「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols)計畫，逼迫成千上萬抵達美國南部邊境的庇護申請者，必須回到墨西哥等候美國法院審核申請結果，但等候時間卻動輒耗時數年。

知情人士透露，拜登將取消川普發布「移民保護協議」的備忘錄。