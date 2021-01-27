上任6天遇挫! 拜登遣返禁令 遭川普任命的聯邦法官喊停

川普總統任內提名的德州聯邦法官提普頓26日下令，暫停拜登總統的停止遣返無證移民行政令。圖為去年7月被送回國的無證移民，正跨過美墨邊界哨站。(美聯社)

德州聯邦法官26日叫停拜登 總統的「美國境內停止遣返 100天」的行政令，在拜登上任僅六天之際，給其政府最重要的一項移民 命令當頭棒喝。

由前總統川普任命的德州聯邦法官迪普頓(Drew Tipton)，26日對拜登的遣返禁令發布臨時限制令(restraining order)，有效期14天，期間法官將繼續考慮是否批准德州要求的臨時禁制令(preliminary injunction)。

拜登政府預計對該裁決提出上訴，該裁決令凍結遣返，而兩黨分別對此事提出簡報。

前總統川普任內也有多項行政令遭聯邦法官叫停，其中最早一批由他簽署的禁穆令，在簽署後的第二天就遭到紐約聯邦法官攔截。

拜登上任後首批簽署的這項行政令，要求國土安全部轄下的聯邦移民及海關執法局(ICE)，暫停遣返某些非美國公民100天，以便讓ICE有時間改革執法優先；但該項行政令並不適用於去年11月1日之後抵達美國者，或涉及國家安全方面者。

但該行政令立即被德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)告上法庭，認為拜登政府的遣返禁令違反了該州與川普政府簽署的一項協議，該協議要求聯邦政府修改移民執法政策前，須先經過德州許可。

迪普頓在其裁決中指出，拜登1月20日簽署的行政令，「未考慮比較小範圍與短時間的可能政策，也未針對暫停遣返百日提供具體合理的解釋。」

作為川普的親密盟友，帕克斯頓立即推文稱此判決為勝利，宣稱德州是全美第一個對拜登政府發起提訴的州。

「而且我們勝利了。」他說，拜登的政策純屬擾亂治安的「左翼叛亂」。

迪普頓26日表示，德州至少在兩項論述上有「很大的成功機會」，一為暫停遣返令違反聯邦移民法，其要求當局應在發布最終遣返令的90日內送走移民；二為拜登政府未能提供合理解釋，便恣意武斷違反先前政策。

迪普頓主張，拜登的備忘錄違反聯邦法律以及聯邦國土安全部(DHS)與多周與多州政府簽署的協議，即需要DHS事前通知，才有充分時間評估部分移民政策修改；這些協議在川普任內最後幾天簽署。

聯邦移民與海關執法局(ICE)發言人告訴路透，目前美國約有120萬名移民收到遣返的最後命令。

德州的美國公民自由聯盟(ACLU)律師凱特．哈德斯頓(Kate Huddleston)說，拜登政府暫停遣返無證移民不僅合法，而且能確保家庭不遭拆散。