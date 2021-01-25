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「疫苗製造、配送」拜登1.9兆元紓困案優先要務

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統的白宮首席經濟幕僚24日與民主、共和兩黨議員針對規模1.9兆元最新一波疫情經濟紓困計畫交換意見，會中獲致共識為第一優先要務應該是新冠疫苗的製造與迅速配送。圖為拜登21日在白宮簽署行政命令。（Getty Images）
拜登總統的白宮首席經濟幕僚24日與民主、共和兩黨議員針對規模1.9兆元最新一波疫情經濟紓困計畫交換意見，會中獲致共識為第一優先要務應該是新冠疫苗的製造與迅速配送。圖為拜登21日在白宮簽署行政命令。（Getty Images）

拜登總統的白宮首席經濟幕僚24日與民主、共和兩黨議員針對規模1.9兆元最新一波疫情經濟紓困計畫交換意見，會中獲致共識為第一優先要務應該是新冠疫苗的製造與迅速配送。

白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席狄斯(Brian Deese)先前便曾表示，將與兩黨參議員舉行電話會議，推動拜登政府提出的大規模紓困方案。一名參與24日電話會議的狄斯助理透露，討論內容非常踴躍，雙方也同意繼續合作。

白宮副新聞秘書卡琳‧尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在電話會議前對媒體表示，華府過去這段期間都陷入僵局，並不代表僵局應該維持下去。她說：「我們已經感到迫不及待。」

定名為「美國援救計畫」(American Rescue Plan)的法案，是拜登期盼上任之初就能通過立法的重大法案。有線電視新聞網(CNN)報導，狄斯總共跟16位參議員打了電話，民主黨、共和黨參議員各有8人受邀。

消息人士透露，狄斯在電話中說明，白宮希望讓1.9兆法案以包裹表決方式過關，而不是拆成多項法案。

報導分析，民主黨最終可能訴諸預算協調程序(budget reconciliation process)，因為加上副總統賀錦麗的關鍵一票，民主黨等於在參院擁有51票多數，排除沒過60票法案就會被杯葛的可能。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)24日接受CNN訪問時說，如果共和黨參議員不支持1.9兆元疫情經濟紓困法案，民主黨將循預算協調程序讓法案過關。根據參院議事規定，預算協調程序只須51票多數決便能通過，不需要60票的絕對多數。

即將出任參院位高權重的預算委員會主席的桑德斯說，之前共和黨利用預算協調程序通過減稅法案，還企圖推翻歐記健保，如今民主黨曾要利用參議院的50票，加上賀錦麗的一票，「為此時此刻生活困難的美國勞工家庭通過立法」。

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