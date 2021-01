曾隻身擋暴徒 機智的國會警察升官護駕賀錦麗

在本月6日國會暴動中不顧個人安危,引開暴徒,阻止闖入參院 議場的非裔 國會警察古德曼(Eugene Goodman),20日獲得殊榮,在總統、副總統就職典禮上,擔任副總統護衛,引領賀錦麗進場。

陸軍退伍的非裔警員古德曼,當時在暴動中獨自一人面對闖入國會的暴徒步步進逼,不斷與入侵者互喊引開注意力,掩護時任副總統潘斯和國會議員撤離到安全地點,已被提拔為參院代理副警衛長( acting deputy Senate sergeant-at-arms)。

過程中他發現前往參院議場的廳堂無人看守,反而轉向走另一側,為當下仍在針對亞利桑納州選舉人票辯論的參議員爭取撤離的時間;他臨危不亂的表現,被多名議員譽為英雄。

古德曼以官階第二高的參院維安人員身分,參與就職典禮,護衛賀錦麗至國會大廈外的陽台宣誓就職;當他進入會場主持人唱名時,受到現場來賓起立鼓掌歡呼致意。

來源:世界新聞網

根據有線電視新聞網(CNN)梳理的案發時間,古德曼把暴徒引到一處更大的廳堂後,支援警力才趕到。華盛頓郵報還指出,當時潘斯也在國會大廈內,距離古德曼和暴徒的距離一度不到100呎。

多位民主黨 與共和黨議員都認為古德曼英勇、果斷地保護國會議員,應獲頒國會榮譽勳章,或由總統親自頒發象徵警消執法人員最高榮譽的公共安全官員英勇獎章(Public Safety Officer Medal of Valor)。

古德曼與暴徒對峙的影片在網路上廣為流傳讓他聲名大振,民主黨籍眾議員柯瑞斯特(Charlie Crist)說:「我不敢想像如果沒有古德曼快速又盡責的反應,會有什麼後果。」

