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拒赴拜登就職禮 川普當天參加歡送典禮 搭空軍1號離華府飛佛州

編譯郭宣含／綜合15日電
川普總統將在拜登就職日當天搭空軍一號離開華府。(路透)
川普總統將在拜登就職日當天搭空軍一號離開華府。(路透)

總統當選人拜登20日就職，但就職典禮以前，川普總統就將在當天上午搭空軍一號前往佛羅里達州，成為史上第四位拒絕參加接任者就職典禮的總統；而會參加就職典禮的潘斯副總統已於14日致電恭賀副總統當選人賀錦麗並提供協助，這是兩人在副總統辯論後首度談話，消息人士表示雙方談話氣氛融洽。

川普拒絕依循傳統參加繼任者的就職典禮，他20日上午將在馬里蘭州安德魯斯空軍基地(Joint Base Andrews)參加歡送典禮，之後搭空軍一號前往佛州。

消息人士指出，官員考慮依循川普的心意安排歡送活動，包括紅地毯、護旗隊、軍樂隊和21響禮炮，與川普在海外國事訪問時一樣的儀式。

川普將是史上第四位拒絕參加後繼者就職典禮的總統，雖然他承諾和平轉移權力，但也表明當日無意現身，未邀請拜登夫婦到白宮參加傳統餐會，也未打電話給拜登。

媒體在本周初報導川普開始從白宮南草坪(South Lawn)搬出，直到15日仍可見多個箱子堆放距離橢圓辦公室不遠處，多輛卡車在車道進出。

兩名消息人士透露，潘斯14日下午已致電恭喜賀錦麗當選副總統並提供協助；這是新舊政府民選官員的首次已知接觸，也是兩人去年10月辯論以來首次交談。

潘斯在國會暴動後已連日未與川普談話，他20日將參加拜登就職典禮。

美聯社引述消息人士報導稱潘斯與賀錦麗有「良好通話」(good call)；政治新聞網站Politico報導，潘斯向賀錦麗「恭賀拿到勝選票，並將協助交接」。

紐約時報報導該通話「禮貌愉快」，而且潘斯夫婦考慮在就職典禮前，邀請賀錦麗與其先生任德龍(Douglas Emhoff)到副總統官邸參訪，這將會是川普與拜登政府高層的首次當面會晤。

2016年11月，時任副總統的拜登和妻子曾與潘斯夫婦在副總統官邸(Naval Observatory)共進午餐，拜登當時告訴潘斯，若有事找他，「我一周七天一天24小時都有空。」

不過潘斯夫婦周末有諸多行程，而且華府加強維安，目前不清楚潘斯是否會像拜登當年一樣協助賀錦麗。

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