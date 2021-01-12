擁資深外交經歷 拜登提名伯恩斯任中情局長

總統當選人拜登11日宣布提名前副國務卿伯恩斯擔任中央情報局局長。(路透)

總統當選人拜登 11日宣布，提名 在外交舞台享譽盛名的資深外交官伯恩斯(William Burns)出任中央情報局(CIA )局長，同時也將提名凱蒂‧托賓(Katie Tobin)出任國家安全會議(National Security Council)跨境安全資深主任。

來源：NewsNOW from FOX

64歲的伯恩斯1998年至2001年擔任駐約旦大使，2005年至2008年擔任駐俄羅斯大使，並曾於歐巴馬時期擔任副國務卿；伯恩斯33年的國務院生涯經歷共和黨與民主黨總統掌政時期，他從低階小官做起，一路擢升至副國務卿，2014年退休後轉往卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment of International Peace)任職。

若提名獲認可，伯恩斯將從CIA首位女性局長吉娜·哈斯柏(Gina Haspel)手中接掌CIA，領導屢遭川普總統質疑且專業情報評估不受三軍統帥尊重的CIA。

川普總統不重視CIA，開除多名資深情報專業人士，換上心腹，其中包括不少無經驗者。

美聯社報導，伯恩斯雖然從未擔任情報官員，但他在海外曾與多名專業情報人士合作。

拜登當日在聲明中稱，「伯恩斯是一名在世界舞台上擁有數十年經驗的模範外交官，可確保國民與國家的安全。」

伯恩斯與拜登11日共同發表線上聲明時說：「我對CIA的同事極其尊重，我與他們在全球各個困苦地區通力合作，我親眼見證他們展現出的勇氣、專業，以及他們家庭所做的犧牲。」

托賓出任國家安全會議主任

另外，拜登也將提名托賓(Katie Tobin)出任國家安全會議跨境安全資深主任，托賓目前擔任聯合國難民署(United Nations Refugee Agency)的對外關係官員。

Vox消息人士透露，托賓打算下周開始到職。

根據托賓的領英(LinkedIn)頁面，她多年來在私人執法機構從事庇護工作，並為國土安全局處理難民安置問題。

托賓獲任命的職為通常以邊境安全為優先，而非著重庇護尋求者或難民議題；拜登如此安插人事凸顯他重視協助全球難民的政策，一反川普政府冷漠對待難民的政策。