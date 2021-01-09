多位川粉被捕！新科眾議員闖國會也被控罪

共和黨籍的西維吉尼亞州眾議員艾凡斯，因涉嫌暴力闖入國會而被捕。(美聯社)

國會暴動兩日後，聯邦檢察官8日大動作地宣布逮捕多名硬闖並破壞國會、盜取重要文件的川粉，並公布部分控罪，包括在眾院議長波洛西(Nancy Pelosi))辦公室擺拍的白人民族主義者巴內特(Richard Barnett)、新當選的西維吉尼亞州 共和黨州眾議員艾凡斯(Derrick Evans)；國會也為與暴徒搏鬥而殉職的警察 斯科尼克(Brian Sicknick)降半旗。

華府 警方表示，已於6、7日在至少20州逮捕69人；司法部8日宣布13人面臨聯邦指控，目前尚無法完整取得所有被告的法院文件，而且僅有幾人到法院報到。

華府代理聯邦檢察官薛溫(Michael Sherwin)7日表示，檢察官已有55起國會暴動的起訴案件，其中15人涉及聯邦罪，他預計近日案件將大增；暴徒遭起訴罪名包括非法持槍、襲警、亂闖禁區，偷竊國會文件者也涉嫌侵犯國家安全。

在眾院議長波洛西辦公室擺拍的白人男子巴內特，8日在阿肯色州被捕。(美聯社)

闖波洛西辦公室「翹腳男」巴內特被捕

根據聯邦檢察官的文件，阿肯色州(Arkansas)60歲男子巴內特6日硬闖聯邦波洛西辦公室，並偷走部分文件；他8日上午被捕，面臨暴力硬闖禁區、行為不檢點、盜竊公共財產等控罪。

阿拉巴馬州居民霍夫曼(Lonnie Coffman)6日晚因非法持有武器遭捕；他將載有11個汽油彈(Molotov cocktails)、一把來福槍和兩把手槍的小卡車(pickup)停在國會附近。

艾凡斯因6日在臉書上直播自己與暴力示威者強闖國會後也遭指控，該州兩黨官員都聲討艾凡斯此行為並要求他公開解釋。

國會警察斯科尼克，與暴徒搏鬥後傷重不治，國會為他降半旗。(美聯社)

被滅火器擊中頭部 42歲國會警察殉職

而在這起暴動中殉職的42歲國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)，當天在暴亂中「與抗議者發生肢體衝突」，遭川粉用滅火器襲擊頭部，回辦公室昏迷後送醫，延至7日晚間9時30分死亡；警方著手調查斯科尼克死，因且可能對施暴者提出聯邦控罪。

斯科尼克2008年7月成為國會警察，波洛西8日上午要求國會大廈為他降半旗，並表示暴力叛亂、破壞國會是美國歷史污點，許多一線維穩英雄將永不被遺忘。

聯邦調查局代理局長丹托諾(Steven D'Antuono)表示將不遺於力調查國會暴動，並警告暴徒：「別以為你離開國會了，如果我們找到你參與國會刑事活動，還是會找上門。」

國會暴徒除了遭逮捕，許多人也因為社群媒體影像被認出而失業或辭職。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)