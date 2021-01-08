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國會騷亂成川普政績 支持者首現裂痕 2024年難再選

編譯陳韻涵郭宣含／綜合7日電
挺川群眾6日衝入國會大廈並發生暴力衝突後，川普的推特、臉書及YouTube帳號紛紛遭到封鎖，上傳影片也被刪除。圖為川普正查看手機。(路透)
挺川群眾6日衝入國會大廈並發生暴力衝突後，川普的推特、臉書及YouTube帳號紛紛遭到封鎖，上傳影片也被刪除。圖為川普正查看手機。(路透)

國會外原本支持川普總統的示威活動6日演變為暴動，不僅為川普烙下無法抹滅的任內「政績」，也成為令川普盟友無法再容忍的關鍵事件；川普忠誠支持者在四年來似乎首度出現裂痕，白宮幕僚開始辭職，部分共和黨人和支持者也呼籲川普下台。

政治新聞網站Politico報導，川普治國四年以來充斥各種騷亂，而6日動盪已定調川普政績，也為共和黨指出川普任內末期及他卸任後的方向與藍圖。

這場暴亂後，川普儼然已葬送政治前途。一名好友預測，川普2024年已不會再選。另一名前川普競選幕僚則說，「他毀了支持者，害慘國家，引火自焚」，日後將難獲共和黨支持。

6日原本支持川普的示威行動淪為攻陷國會大廈的暴亂場面，玻璃碎裂一地，參議員和幕僚緊急疏散，執法人員進場維安，國會認證2020年大選的程序被迫暫停。

對於許多美國人而言，在家中看到的新聞畫面令人痛心，國會大廈暴亂成為川普挑釁大選結果兩個月以來的結局；包括副總統潘斯等共和黨內部人士開始出現不認同川普的聲音。

「川普的謊言和陰謀論煽動這場暴亂，適得其反。」前總統布希的顧問詹寧斯(Scott Jennings) 說：「這場選舉沒有被偷走，但他和高級顧問的怒火引爆這場瘋狂烈焰。」

四年來首度，川普的忠堅支持團體出現裂痕；白宮多人遞交辭呈，部分共和黨呼籲川普下台，其他川粉則懇求川普冷靜。

白宮前副發言人肯崔(Austin Cantrell)說：「每個人每天都選擇成為問題或解決辦法的一部分，川普和其他共和黨領袖應立即譴責6日的非法行徑，這場動亂冒犯美國的自治經驗，並應顧及他們的話語具備治癒及傷害國家的力量。」

新州前州長克利斯蒂(Chris Christie)說：「總統造成這場抗議，解鈴還需繫鈴人。」

暴亂未歇之際，川普仍煽風點火，甚至將矛頭指向向來對他效忠的副總統潘斯，批評潘斯未能展現「保護國家」的能力；潘斯一名幕僚透露，這正是潘斯對川普忠誠結束的開端，而川普的政治仕途也就此畫下句點。

來源：YouTube

川普 共和黨 白宮

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