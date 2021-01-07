參院兩黨席次各半 誰出任多數黨領袖

民主黨 在奪下喬治亞州州兩個參院 席次後，與共和黨 席次比例形成50：50 。由於副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)是當然的參院議長，等於51︰50票，民主黨也就成為六年來首度獲得參院控制權。此外，兩黨席次各半，會產生不少問題。

上次兩黨席次50︰50是何時？

參院上次兩黨平分秋色是在2001年，時任共和黨領袖羅特(Trent Lott)與民主黨領袖戴紹(Tom Daschle)達成權力均分協議，將委員會及其資源平均分配。由於副總統錢尼(Dick Cheney)的關係，共和黨仍控制參院。不過這種局面維持不長，共和黨人在2002年選舉中贏得多數席位。

拜登任命閣員法官無障礙？

由於民主黨的多數席位，預期會出任參院民主黨領袖的舒默(Chuck Schumer)會控制議案的先後程序，甚至阻止議案的立法。民主黨全面執政，自然也可在兩院及白宮先行協調。不過在參院需要60票或以上的大多數立法時，這就迫使迫需要跨黨派共同努力。但法官及行政部門提名人的任命案，只需51票即可通過。故此民主黨可先讓拜登迅速任命閣員，並隨後確認法官。

民主黨誰來領導各委員會？

目前還沒有任何宣布，但曾擔任委員會高級成員的民主黨人，很可能會成為這些委員會的主席。若這樣，佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)會出任預算委員會主席，俄勒岡州參議員魏登(Ron Wyden)將領導財務委員會，俄亥俄州參議員布朗(Sherrod Brown)可擔任銀行委員會主席。

平均分配的權力如何變化？

由於席次各半，參議員的權力可能比平時更大，因為他可以憑一人之力，即可反對立法並阻止法案，等於將控制權交給對方政黨，因此兩黨領袖必須努力保持團結，雙方的中間派人物將更備受關注。

來源：世界新聞網頻道