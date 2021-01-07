我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

參院兩黨席次各半 誰出任多數黨領袖

編譯盧炯燊／綜合6日電

民主黨在奪下喬治亞州州兩個參院席次後，與共和黨席次比例形成50：50 。由於副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)是當然的參院議長，等於51︰50票，民主黨也就成為六年來首度獲得參院控制權。此外，兩黨席次各半，會產生不少問題。

上次兩黨席次50︰50是何時？

參院上次兩黨平分秋色是在2001年，時任共和黨領袖羅特(Trent Lott)與民主黨領袖戴紹(Tom Daschle)達成權力均分協議，將委員會及其資源平均分配。由於副總統錢尼(Dick Cheney)的關係，共和黨仍控制參院。不過這種局面維持不長，共和黨人在2002年選舉中贏得多數席位。

拜登任命閣員法官無障礙？

由於民主黨的多數席位，預期會出任參院民主黨領袖的舒默(Chuck Schumer)會控制議案的先後程序，甚至阻止議案的立法。民主黨全面執政，自然也可在兩院及白宮先行協調。不過在參院需要60票或以上的大多數立法時，這就迫使迫需要跨黨派共同努力。但法官及行政部門提名人的任命案，只需51票即可通過。故此民主黨可先讓拜登迅速任命閣員，並隨後確認法官。

民主黨誰來領導各委員會？

目前還沒有任何宣布，但曾擔任委員會高級成員的民主黨人，很可能會成為這些委員會的主席。若這樣，佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)會出任預算委員會主席，俄勒岡州參議員魏登(Ron Wyden)將領導財務委員會，俄亥俄州參議員布朗(Sherrod Brown)可擔任銀行委員會主席。

平均分配的權力如何變化？

由於席次各半，參議員的權力可能比平時更大，因為他可以憑一人之力，即可反對立法並阻止法案，等於將控制權交給對方政黨，因此兩黨領袖必須努力保持團結，雙方的中間派人物將更備受關注。

來源：世界新聞網頻道

民主黨 參院 共和黨

上一則

共和黨在亞州、喬州接連吞敗 歸咎「挺川女將」？

下一則

喬州首位非裔參議員 沃諾克當選感言：謝母親那雙手

延伸閱讀

每日新聞報社論：川普與支持者 將是民主毀滅者

每日新聞報社論：川普與支持者 將是民主毀滅者
拜登：「暴民」闖國會大廈 近乎「煽動叛亂」

拜登：「暴民」闖國會大廈 近乎「煽動叛亂」
一洲焦點／華府變天 民主關鍵 副總統潘斯的抉擇

一洲焦點／華府變天 民主關鍵 副總統潘斯的抉擇
挺川人士華府抗議 上廁所成難題

挺川人士華府抗議 上廁所成難題

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

2021-01-07 02:00
儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

2021-01-07 03:00
路透報導，美總統川普今日已簽署行政命令，禁止與支付寶（Alipay）在內的8款中國應用軟體進行交易。（路透資料照片）

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

2021-01-05 23:07
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效