幾天後就能宣誓就任…路州眾議員當選人 染疫死亡

路州共和黨聯邦眾議員當選人雷特洛(中)29日晚因新冠肺炎相關併發症逝世，距離就職日還差幾天。(圖取自雷特洛競選陣營臉書)

路易斯安納州官員表示，路州共和黨聯邦眾議員 當選人雷特洛(Luke Letlow)18日確診新冠肺炎 後，29日晚間因新冠肺炎相關併發症，逝世於什里夫波特港(Shreveport)歐西納州立大學健康醫學中心，享年僅41歲。

來源：CNBC Television YouTube頻道

離雷特洛1月3日宣誓就任僅幾天，其發言人鮑麒(Andrew Bautsch)證實雷特洛的死訊；鮑麒在聲明中表示：「雷特洛家人感謝過去幾天的祈福與支持，但在這個艱難意外的時刻要求保有隱私。家屬聲明與喪禮安排之後會再公告。」

雷特洛本月代表國會第五選區贏得路州眾議員複選，成功接下不尋求連任的眾議員亞伯拉罕(Ralph Abraham)之位；雷特洛曾擔任亞伯拉罕的幕僚長，此次參選也獲得後者力挺。

眾院 領袖29日晚間表達慰問；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，許多人在此悲痛時刻為雷特洛哀悼與祝福，但願這能安慰到雷特洛的家人；眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，得知雷特洛逝世令人心碎。

自從新冠肺炎入侵路州後，雷特洛便呼籲民眾遵守社交距離並聽從醫生建議；不過從他的推特照片可見，他在競選期間有時戴口罩，但有時也會在室內不戴口罩和一群沒戴口罩的居民談話。

雷特洛原計1月就職，但他本月18日推文宣布自己確診的消息後，隔日先被送往蒙羅市(Monroe)聖法蘭西斯醫學中心，之後被送往什里夫波特港的加護病房。

路大附屬醫院院長嘉禮(G.E. Ghali)表示，雷特洛並無任何潛在疾病會讓他面臨新冠肺炎高風險。

路州民主黨籍州長愛德華茲(John Bel Edwards)呼籲民眾為雷特洛家人祈福，他在聲明中指出：「新冠肺炎太快帶走準議員雷特洛，對於他無法以議員身份為民服務讓我感到心碎，但我更為他深愛的家人感到心痛。」

路州國會議員團在聲明中表示：「路加樂觀積極，握有大好前途，他很期待在國會為路州人民服務，我們也迫不及待歡迎他加入本議員團，他原先準備在路州和美國帶來更大的影響。」

雷特洛身後留下妻子茱莉亞．巴恩希爾．雷特洛(Julia Barnhill Letlow)和兩個年幼孩子。