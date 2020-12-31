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台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

Q&A／英國變種病毒入侵美 專家籲勿驚慌

編譯林育正／綜合30日電
科羅拉多州出現變種新冠病毒，不過專家呼籲民眾切勿恐慌。圖為科州希蒙拉市一檢測室闆門口。(Getty Images)
科羅拉多州出現變種新冠病毒，不過專家呼籲民眾切勿恐慌。圖為科州希蒙拉市一檢測室闆門口。(Getty Images)

英國出現變種新冠病毒並且擴散至世界各地，科學家火速針對變種病毒研究，公衛專家也呼籲民眾鎮靜以對，切勿恐慌。

變種新冠病毒在疫情初期於中國爆發時就已存在；病毒在複製或感染過程中，常出現變異或些微改變。波士頓學院全球衛生計畫主任蘭崔根(Philip Landrigan)說：「大部分的改變太過細微，並不會影響病毒產生致病的能力。」

較讓人擔心的是，病毒改變表面的蛋白質，幫助其逃過免疫系統或是藥物；但病毒若要徹底改變，需要極大變動。

變種病毒如何變得強大？

若其中一種變種病毒在「超級傳播者」的大型活動中擴散，或變異出特定優勢，那將更容易傳播。科學家仍在確認英國變種病毒是否更容易傳染，但目前已出現一些證據顯示，答案是肯定的。蘭崔根說：「某一種變種病毒感染速度更快，傳染給更多人，贏了與其他變種的競爭。」

變種病毒為何讓人擔心？

變種病毒有接近20多種變異，劍橋大學病毒專家古普塔(Ravi Gupta)博士表示，變種病毒的傳染力，可能比最常見的新冠病毒強上兩倍，但此研究尚未獲得複審或正式於期刊上發表。

變種病毒死亡率更高嗎？

目前並未有明確證據證實此說法，但科學家正密切關注；不過世界衛生組織(WHO)表示，變種病毒在病情嚴重程度上，和原先的病毒差異不大。

變種病毒會影響治療嗎？

目前科學家也在研究，檢視原有藥物對變種病毒的效力；不過禮來藥廠(Eli Lilly)表示，實驗結果顯示其藥物對變種病毒依舊有效。

科學家相信現有疫苗仍能抵禦變種病毒，但仍在作實驗。英國官員也重申，目前沒有資料顯示變種病毒能削弱疫苗效力；疫苗能促使整個免疫系產生反應，而不僅是單純產生抗體，因此目前評估仍舊有效。

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