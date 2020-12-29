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提高新冠疫苗產量 拜登將動用國防生產法

編譯郭宣含╱綜合28日電
總統當選人拜登的交接團隊表示，就任後馬上要啟動國防生產法，加強新冠疫苗的供應量無缺。圖為拜登本月21日在家郷德拉瓦州接種新冠疫苗，證明疫苗接種安全。(美聯社)
總統當選人拜登的交接團隊表示，就任後馬上要啟動國防生產法，加強新冠疫苗的供應量無缺。圖為拜登本月21日在家郷德拉瓦州接種新冠疫苗，證明疫苗接種安全。(美聯社)

總統當選人拜登的疫情顧問團成員賽琳．高德爾(Celine Gounder)28日表示，拜登1月上任後將啟動國防生產法(Defense Production Act)，以提高新冠疫苗產量，並確保個人防護設備、檢測能量和疫苗原物料供應。

傳染疾病醫師高德爾在財經媒體CNBC「財經論壇」(Squawk Box)節目訪問時說：「你們將看到拜登啟用國防生產法，這麼做是為了確保個人防護設備、檢測能量和疫苗原物料適當供應。」

總統可援引這條戰時生產法，強迫企業製造以國安為優先的產品，讓美國保留生產新冠疫苗的專用原料；國家廣播公司新聞網(NBC News)上周也報導，拜登團隊持續評估是否要援引國防生產法來生產新冠疫苗。

高德爾表示，拜登上任後，美國將大幅提升輕微和無症狀新冠病患的檢測與追蹤，以及用來追蹤新冠病毒變種的基因監控(genomic surveillance)。

高德爾談到川普政府並未固定進行基因監控，她說美國有此技術，只是選擇不把錢花在這類大眾健康監控罷了；不過她並未說明拜登將如何或是否會公正引用此法。

紐約時報上周報導，輝瑞(Pfizer)9月開始要求川普政府，協助取得生產疫苗的部分供應，但卻對聯邦政府不太回應的態度感到失望。

美國過去幾周持續與輝瑞協商，以追加1億劑新冠疫苗，輝瑞23日表示達成協議並擬在明年7月31日前出貨。紐時引述消息人士報導，根據協議的部分內容，美國政府同意啟用國防生產法，幫助輝瑞更快取得生產疫苗所需的九項專用原料。白宮和輝瑞均未回應CNBC的詢問。

聯邦衛生部發言人回應CNBC，川普政府已為疫苗生產援引國防生產法18次，這些行動包括為廠房和生產線增加專用工具與專業人員、原物料供應鏈最佳化、投資玻璃瓶和注射器等供應品生產線等。

聯邦政府透過疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)投資六間公司催生新冠疫苗，不過為輝瑞啟用國防生產法，恐使輝瑞比其他公司獲得更多優勢，以不公平的方式獲得疫苗必要原料。

拜登團隊28日表示就任後，會加強疫苗的生產與新冠檢測追蹤。圖為利用手機追蹤檢測新...
拜登團隊28日表示就任後，會加強疫苗的生產與新冠檢測追蹤。圖為利用手機追蹤檢測新冠的民眾。(美聯社)
疫情顧問團成員賽琳．高德爾。(取自臉書)
疫情顧問團成員賽琳．高德爾。(取自臉書)

疫苗 拜登 美國

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