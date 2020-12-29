最糟時刻還沒到？1月會很慘 疫情恐暴衝

全美新冠疫情持續惡化，新冠死亡人數及住院人數，繼續攀升。專家都擔心聖誕新年假期的眾人團聚過節之後，疫情還再失控。目前有包括加州在內的六州，新冠住院率最高。圖為南加州Sharp Grossmont醫院重症病房的護理人員在照顧新冠病人，加州床位已不敷使用。(Getty Images)

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，上周染疫住院人數比自有疫情 以來的任何一周還多；公衛專家擔心聖誕節和新年假期恐怕會讓疫情再次暴衝，總統當選人拜登的新冠顧問委員會成員岡德(Celine Gounder)則警告，美國 可能在節後迎來史上最慘的元月。

全美六州上周新冠住院人數破紀錄，分別是阿拉巴馬州、加州、喬治亞州、密西西比州和南北卡羅來納州；醫師表示，假期間的大規模移動會讓新冠確診人數持續增加，更大的問題是，許多醫院已無法收治更多病患。

病毒專家佛奇(Anthony Fauci)28日受訪時表示，美國正處於疫情關鍵時刻，最慘的可能還沒降臨。

他說：「我們可能看到節後疫情陡升，那會是疫情攀升再攀升；我已與拜登當選人談過此問題，我們未來幾周會很慘。」

南加州大學 醫學中心首席醫務官史貝爾柏格(Brad Spellberg)說，南加州的情況不樂觀，加護病房過去三周都滿床，護士分身乏術，「病患持續湧入醫院，許多人不得不席地等待救治」。

不同於過往節日，聖誕節到新年假期長達一周。喬治華盛頓大學公共衛生教授溫麟衍(Leana Wen)說：「我們知道這樣大型的假期，肯定會出現疫情升溫的情況，國殤日、國慶日、勞工節都是，這些國定假日都比聖誕節和新年短。」

聯邦衛生部數據顯示，過去一周，全美新冠肺炎病患中有40%入住加護病房；此數據過去三個月持續增加，9月16%、10月22%、11月下旬35%。

據約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至28日，美國至少1929萬9002人確診、已知33萬4788人死亡；本月已有6萬3000名美國人染疫逝世，此為疫情以來最多人過世的單一月份。

拜登的新冠顧問委員會成員岡德(Celine Gounder)28日警告，儘管聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已核准輝瑞(Pfizer)-BioNTech和莫德納(Moderna)兩款需要施打兩劑的疫苗，但「明年元月將是疫情最慘的一個月，無庸置疑」，「人們罔顧警告，在假期間旅行」。

岡德說，各地醫療資源吃緊，醫護人力難以負荷，「無法像建造戰地醫院一樣憑空生出專業醫療人員」。