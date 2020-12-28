納許維爾驚爆／模仿犯案！炸案30哩外 同手法炸彈威脅

田州27日出現類似聖誕節露營車爆炸案的模仿者。一輛露營車在田州黎巴嫩市附近2315號高速公路上，引發驚慌，警方派出除彈機械車(路中)進行卸彈。後證明是虛驚一場。(取自當地電視WSMV截頻)

田納西州 納許維爾市(Nashville)驚傳造成三人受傷的聖誕節 爆炸案後，距離事發地點30哩之外的231號高速公路(Highway 231)，27日傳出「模仿犯罪」的另一起炸彈威脅，部分路斷緊急封閉。結果虛驚一場。

來源：FOX10 News YouTube頻道

田納西州威爾森郡(Wilson County)警長辦公室指出，由於一輛可疑車輛透過擴音器要求民眾緊急撤離，231號高速公路部分路斷已經封鎖，州警及聯邦機關探員已經合力將一名男性嫌犯逮捕。

威爾森郡警方表示，一名男子駕駛著箱型卡車，27日從魯瑟福德郡(Rutherford County)進入威爾森郡時，遭到逮捕。警方搜查卡車，並未找到任何爆裂物。

根據媒體拍攝畫面，一輛白色卡車停在路邊，路上沒有其他車輛，車子後方則有著多輛警車。

魯瑟福德郡警長辦公室27日發表聲明指出，這輛卡車沿路廣播的內容，與納許維爾聖誕節爆炸案車輛的廣播內容類似。這輛可疑卡車停在魯瑟福特一家便利商店門口，並且播放著警告民眾緊急撤離的廣播，後來則開往威爾森郡。

警方在當地時間27日上午10時30分接到民眾報案，魯瑟福德郡警方、威爾森郡警方、田納西州高速公路巡警(Tennessee Highway Patrol)立刻展開聯合圍捕行動。

納許威爾聖誕節爆炸發生前，目擊民眾聽到錄音警語從停放在AT&T 大樓前的露營車上傳出，不久後露營車便爆炸。納許威爾警方27日證實，爆炸兇嫌為事發當時已經身亡的63歲男子華納(Anthony Quinn Warner)。

媒體報導指出，根據公開資料，華納對於電子裝置、警報系統都有經驗，曾為一名納許維爾房地產仲介擔任電腦顧問。