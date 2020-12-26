研究證實：獲新冠抗體後 二度感染機率低

最近公布的兩項研究結果顯示，當患者體內產生新冠病毒的抗體後，未來二度感染的機率較低。突圍南加州洛杉磯市收容新冠重症病床的醫院床位已滿。 (美聯社)

最近公布的兩項研究結果顯示，當患者體內產生新冠病毒的抗體後，未來六個月內、或甚至更長的時間二度感染的機率較低。

研究結果進一步證實疫苗 預防新冠肺炎的有效性，因為疫苗的原理正是利用人體免疫系統產生抗體，並將體內的病毒消滅。

國家癌症研究中心(NCI)主任夏普勒斯(Ned Sharpless)表示，研究發現若以自然方式感染新冠病毒而產生抗體的人，「再感染機率比較低，就好比接種疫苗的作用一樣，你的身體將獲得某種保護機制」，他強調「二度感染的機率非常、非常的低」。

兩項研究都使用兩種試驗方式，其一為檢測 血液中是否含有抗體，但自感染至檢測結果出爐可能耗時數月；另一種方式則是透過鼻腔或其他部位的樣本，檢測是否有病毒殘留，也可推斷是否為近期感染。

其中一項研究被刊登在「新英格蘭醫學期刊」New England Journal of Medicine)，研究對象為英國牛津大學醫院(Oxford University Hospital)內超過1萬2500名的醫護人員；其中在一開始就有新冠病毒抗體的1265人中，僅兩人在未來六個月內被檢測出二度感染，而且皆未出現任何病症，但另外沒有抗體的1萬1364名醫護人員中，未來六個月相繼223人確診染疫。

至於NCI的研究對象則來自國內兩家私人實驗室的資料，超過300萬人的檢測結果中帶有抗體；其中初期就有抗體的人二度感染機率僅0.3%，剩下沒有抗體的人感染機率則是3%。

夏普勒斯說：「這樣的結果令人振奮，而且牛津研究也提出一樣的結論，如果體內已有抗體，二度感染的機率是沒有抗體的十分之一。」

田納西州 聖裘德兒童研究醫院(St. Jude Children's Research Hospital)傳染病專家沃夫(Joshua Wolf)則認為：「雖然研究結果沒有太令人意外，但確實再次證明人體免疫系統能預防病毒。」