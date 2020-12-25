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禮物到哪兒？追蹤聖誕老人 首訪國際太空站

編譯林梅婕／綜合24日電
追蹤聖誕老人行蹤的北美防空司令部(NORAD)公布影片預告，由聖誕老人最得力的助手、有著紅鼻子的馴鹿魯道夫(Rudolph)拉著雪橇，正繞著國際太空站的人造衛星奔馳。(美聯社)
追蹤聖誕老人行蹤的北美防空司令部(NORAD)公布影片預告，由聖誕老人最得力的助手、有著紅鼻子的馴鹿魯道夫(Rudolph)拉著雪橇，正繞著國際太空站的人造衛星奔馳。(美聯社)

每年聖誕節假期，北美防空司令部(North American Aerospace Defense Command，NORAD)都會按照慣例，在聖誕節前夕開始追蹤聖誕老人的行蹤，順便看看禮物被送到哪裡；而今年NORAD宣布，聖誕老人將首度造訪國際太空站(International Space Station)。

「NORAD聖誕老人追蹤計畫」(NORAD Tracks Santa)在社群網站推特(Twitter)上公布一段影片預告，由聖誕老人最得力的助手、有著紅鼻子的馴鹿魯道夫(Rudolph)拉著雪橇，正繞著國際太空站的人造衛星奔馳。

影片旁白表示：「感謝聖誕老人的魔法雪橇，今年他的送禮行程包括一個非常特別的地方，那就是『國際太空站』。北美防空司令部的衛星更成功的目擊聖誕老人現身，他也拜訪了在國際太空站上認真工作的太空人。」

聯邦航空管理局(FAA)也協助確認聖誕老人的飛行航班；為了滿足聖誕老人的特殊飛行需求，FAA史無前例地給聖誕老人核發太空商業飛行通行證。

來源：NORAD Tracks Santa YouTube

FAA局長迪克森(Steve Dickson)說：「我們很榮幸能幫助聖誕老人通過國家空域系統(National Airspace System)，也讓大人小孩們都能體驗到聖誕老人這次的特殊行程。大家都知道，2020年我們都過得不好，但有些歡樂會藏在聖誕老人的禮物中。」

1955年的聖誕節，科羅拉多州的西爾斯百貨公司(Sears Roebuck & Co)在報紙上刊登一則廣告，鼓勵兒童打電話給聖誕老人，但由於報紙印刷錯誤，孩子們撥打的電話被直接轉到北美防空司令部。當日值班的舒普上校(Harry Shoup)接到電話後非但沒有生氣，反而下令工作人員回覆給所有來電的孩子們聖誕老人當前的位置，而這項傳統就這樣延續至今。

追蹤聖誕老人行蹤的北美防空司令部(NORAD)公布影片預告，由聖誕老人最得力的助...
追蹤聖誕老人行蹤的北美防空司令部(NORAD)公布影片預告，由聖誕老人最得力的助手、有著紅鼻子的馴鹿魯道夫(Rudolph)拉著雪橇，正繞著國際太空站的人造衛星奔馳。(美聯社)
追蹤聖誕老人行蹤的北美防空司令部(NORAD)公布影片預告，由聖誕老人最得力的助...
追蹤聖誕老人行蹤的北美防空司令部(NORAD)公布影片預告，由聖誕老人最得力的助手、有著紅鼻子的馴鹿魯道夫(Rudolph)拉著雪橇，正繞著國際太空站的人造衛星奔馳。(美聯社)

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