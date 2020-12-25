疫情封鎖無觀光客 耶穌出生地伯利恆 聖誕好冷清

因疫情封而無觀光客，耶穌誕生地伯利恆今年的聖誕活動顯得很冷清。(Getty Images)

新冠病毒肆虐下，今年全球各地的聖誕過得不一樣，家庭聚會、祈禱崇拜被縮減，甚至完全取消；耶穌出生地伯利恆平安夜儘管仍有歡樂的遊行樂隊，但由於缺少了蜂擁而至的遊客，場面顯得冷清。

伯利恆市長薩爾曼(Anton Salman)自我安慰說，聖誕節 是一個重振人心的節日，儘管新冠疫情及少了遊客，造成了種種障礙和挑戰，但伯利恆市仍對未來充滿樂觀。

往年聖誕期間，成千上萬的外國朝聖者湧向伯利恆慶祝，但以色列 今年為防新冠病毒輸入，關閉了國際機場，加上在以色列占領的約旦河西岸區域內，禁止巴勒斯坦人城際間的往來，遊客根本無法入內，晚上的慶祝活動也告取消，午夜彌撒僅限於神職人員。

新冠病毒對伯利恆的旅遊業，也是經濟命脈造成了沉重打擊，餐館，酒店和禮品店統統關閉。

義大利的平安夜，政府晚上10時開始宵禁，所謂「午夜」彌撒，其實是在晚上舉行。

在羅馬，教宗方濟各在平安夜的彌撒中提出了對聖誕節意義的思考，說一個孩子「讓我們感到被愛，但也可以教我們如何去愛。」

隨著歐洲各地的病毒感染激增，慶祝活動取消或大幅縮減。在雅典，平安夜顯得異常沉靜。通常平安夜整天都能聽到孩子們唱聖詩的聲音，今年沒有了，兒童挨家挨戶地接受小禮物的傳統，今年被禁止了。

黎巴嫩是個例外，在假期前取消了大部分防疫措施，鼓勵民眾消費，以刺激經濟。黎巴嫩是中東基督教徒比例最高的國家，約占其500萬人口的三分之一，傳統上是非常隆重慶祝聖誕節。

在全球其他地方，紐約市 雖然有許多教會提供現場彌撒活動，但最大的聖彼得大教堂仍僅提供線上活動；澳洲的崇拜者必須在線預訂門票才能參加社交聚會；菲律賓禁止群眾聚會，也不許大家庭舉行傳統的平安夜晚餐；希臘也取消傳統的兒童登門報佳音。