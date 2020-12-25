我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

疫情封鎖無觀光客 耶穌出生地伯利恆 聖誕好冷清

編譯盧炯燊／綜合24日電
因疫情封而無觀光客，耶穌誕生地伯利恆今年的聖誕活動顯得很冷清。(Getty Images)
因疫情封而無觀光客，耶穌誕生地伯利恆今年的聖誕活動顯得很冷清。(Getty Images)

新冠病毒肆虐下，今年全球各地的聖誕過得不一樣，家庭聚會、祈禱崇拜被縮減，甚至完全取消；耶穌出生地伯利恆平安夜儘管仍有歡樂的遊行樂隊，但由於缺少了蜂擁而至的遊客，場面顯得冷清。

伯利恆市長薩爾曼(Anton Salman)自我安慰說，聖誕節是一個重振人心的節日，儘管新冠疫情及少了遊客，造成了種種障礙和挑戰，但伯利恆市仍對未來充滿樂觀。

往年聖誕期間，成千上萬的外國朝聖者湧向伯利恆慶祝，但以色列今年為防新冠病毒輸入，關閉了國際機場，加上在以色列占領的約旦河西岸區域內，禁止巴勒斯坦人城際間的往來，遊客根本無法入內，晚上的慶祝活動也告取消，午夜彌撒僅限於神職人員。

新冠病毒對伯利恆的旅遊業，也是經濟命脈造成了沉重打擊，餐館，酒店和禮品店統統關閉。

義大利的平安夜，政府晚上10時開始宵禁，所謂「午夜」彌撒，其實是在晚上舉行。

在羅馬，教宗方濟各在平安夜的彌撒中提出了對聖誕節意義的思考，說一個孩子「讓我們感到被愛，但也可以教我們如何去愛。」

隨著歐洲各地的病毒感染激增，慶祝活動取消或大幅縮減。在雅典，平安夜顯得異常沉靜。通常平安夜整天都能聽到孩子們唱聖詩的聲音，今年沒有了，兒童挨家挨戶地接受小禮物的傳統，今年被禁止了。

黎巴嫩是個例外，在假期前取消了大部分防疫措施，鼓勵民眾消費，以刺激經濟。黎巴嫩是中東基督教徒比例最高的國家，約占其500萬人口的三分之一，傳統上是非常隆重慶祝聖誕節。

在全球其他地方，紐約市雖然有許多教會提供現場彌撒活動，但最大的聖彼得大教堂仍僅提供線上活動；澳洲的崇拜者必須在線預訂門票才能參加社交聚會；菲律賓禁止群眾聚會，也不許大家庭舉行傳統的平安夜晚餐；希臘也取消傳統的兒童登門報佳音。

因疫情封而無觀光客，耶穌誕生地伯利恆今年的聖誕活動顯得很冷清。(美聯社)
因疫情封而無觀光客，耶穌誕生地伯利恆今年的聖誕活動顯得很冷清。(美聯社)

聖誕節 以色列 紐約市

上一則

44天增100萬加州確診破200萬例… CDC估1月中旬前42萬死

下一則

邊境的聖誕…美墨高牆擁抱難 美加散步就出國了

延伸閱讀

「幫幫忙」聖誕發放食品 亞裔領取比例增加

「幫幫忙」聖誕發放食品 亞裔領取比例增加
平安夜提早休市 交易清淡漲幅小

平安夜提早休市 交易清淡漲幅小
疫情持續肆虐 聖誕跨年活動全變樣

疫情持續肆虐 聖誕跨年活動全變樣
哈利與梅根公布聖誕賀卡 紅髮亞契超吸睛

哈利與梅根公布聖誕賀卡 紅髮亞契超吸睛

熱門新聞

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

2020-12-25 03:00
參院當務之急是在年底前通過新一輪紓困法案。(美聯社)

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

2020-12-17 22:50
阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

2020-12-17 02:29
財政部長米努勤。(美聯社)

米努勤：美國人下周就能領到600元

2020-12-21 10:42
國會20日敲定9000億美元紓困計畫，將為備受新冠病毒疫情打擊的經濟提供最新的援助。（路透）

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

2020-12-20 20:40
川普。（路透）

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

2020-12-22 20:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票