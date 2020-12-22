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輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

眾院通過、等川普簽字 米努勤：600元紓困金最快下周到

記者顏伶如／綜合報導
代表白宮的財政部長米努勤21日表示，等川普總統簽字生效，新一輪的新冠補助現金或支票，將在下周寄出。(Getty Images)
代表白宮的財政部長米努勤21日表示，等川普總統簽字生效，新一輪的新冠補助現金或支票，將在下周寄出。(Getty Images)

年底休會在即，各種拖延藉口也都用過了，規模9000億元最新一輪疫情經濟紓困法案21日晚間在眾院表決過關，在參院通過後，即送交川普統總簽署，便將生效。協商過程中擔任談判主將的財政部長米努勤(Steven Mnuchin)說，符合領取資格的民眾，最快在下周就可收到直接存入戶頭的600元紓困現金支票。另外，聯邦政府為失業勞工提供每周300元失業補助津貼，則可能要再過三周至六周之後才能發放。

創下國會最冗長法案紀錄的疫情經濟紓困法案，21日晚間先在眾院以359票對53票過關，參院也可望通過；同一時間表決通過的還有1兆4000億元的預算法案，為聯邦政府提供截至2021年9月30日為止的會計年度經費。

來源：YouTube CNBC頻道

兩黨國會議員經過數月之久的較勁、磋商，到了20日終於水到渠成，內容包括3000億小企業紓困貸款，500億元疫苗配送及病毒檢測及接觸史追蹤等經費。總統當選人拜登對法案通過寄予厚望，期盼疫情期間財務困難的家庭獲得幫助，美國經濟得以振興。然而，兩黨協商最後拍板定案的法案規模，卻比民主黨國會黨團今年秋季時所要求的規模，縮減甚多。

300元失業福利 需3-6周

智庫機構「世紀基金會」(The Century Foundation)失業問題專家史特納爾(Andrew Stettner)說，數千萬目前領取失業救濟金的勞工，紓困法案提供每周300元的失業補助津貼將透過各州政府發放，但作業程序可能需要一段時間。史特納爾接受CNBC新聞頻道訪問時說，各州狀況不同，但估計各州政府在三到六周時間裡，才能開始發放這波失業補助津貼。

個人年收入7萬5000元以下者，將可領取單次發放600元紓困現金支票，夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下，則可領取單次發放1200元紓困現金支票。夫妻當中若有其中一人是還沒拿到綠卡的移民，符合領取資格。但是，個人年收入年收入超過8萬7000元，夫妻合併收入超過17萬4000元，則不符合領取資格。

17歲以下兒童每人將可收到600元紓困金，已成年兒女或者報稅時列為撫養親屬的長輩，則不符合領取資格。

國會21日晚急速表決通過9000億元的新紓困法案，為疫情重創的美國經濟提供再一波...
國會21日晚急速表決通過9000億元的新紓困法案，為疫情重創的美國經濟提供再一波新紓困措施，川普總統表示將迅速簽字，民眾下周就收到現金補助。(Getty Images)
等川普總統簽字生效，新一輪的新冠補助現金或支票，將在下周寄出。(美聯社)
等川普總統簽字生效，新一輪的新冠補助現金或支票，將在下周寄出。(美聯社)

紓困金 支票 疫情

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