醫護老人後…誰是第2優先接種新冠疫苗？專家激辯

輝瑞的新冠疫苗，一瓶五劑。(Getty Images)

新冠肺炎疫苗 第一優先讓健康照護人員和養老院居民接種，並非困難決定，但公衛官員現在得決定這些有限疫苗的第二優先接種群體為何人。

聯邦疫苗專家已開始討論老年人、教師、運輸業員工和超市店員未來幾個月能否接種疫苗，但實際情況將隨各州而異。

聯邦疾病防治中心 (CDC )由專家組成的「免疫防治諮詢委員會」(Advisory Committee on Immunization Practices)傾向讓「必要產業的員工」接種疫苗，如公車司機、雜貨店店員等無法在家遠距工作者；種族不平等也是一大考量，前述工作從業人員大多為非裔和西語裔人士。

另有其他專家表示，65歲以上及有宿疾的群體應排第二順位。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

免疫防治諮詢委員會預估，全美約有8700萬名非健康照護體系的必要員工，全美老年人約5300萬人，另有1億多名美國人有宿疾，可能面臨染疫高風險，但後兩者的群體略有重疊。

非營利機構「免疫管理者協會」(Association of Immunization Managers)執行主任克萊爾‧漢納(Claire Hannan)說：「我們知道計畫不會完美，我們無法馬上讓所有人接種疫苗，這會是最困難的決定。」

若必要員工為第二優先，各州已對誰最靠近抗疫前線有意見了。

內華達州政府表示，教師和托兒所職員將優於運輸業員工接種疫苗，接著是農業和食品業人員，再來是零售業和公用事業的職員。

南達科他州則表示，教師可能優於食品及運輸業員工接種疫苗；阿肯色州的必要職員包括教師、獄警、警察、肉品包裝工廠勞工和市長。

根據過去這個月的經驗，CDC幾乎完全支持免疫防治諮詢委員會專家的建議，讓健康照護人員和長照中心的住戶優先接種第一批2000萬劑疫苗。

CDC主任芮斐德(Robert Redfield)認為，第二優先是70歲以上且與孩子或孫子同居的老人。

免疫防治諮詢委員會主席羅梅羅(Jose Romero)表示，了解芮斐德的考量，但尚未公開與他討論。

芮斐德拒絕說明，是否會讓老人優於必要員工接種疫苗，儘管有風聲指出委員會可能推翻此決定。

他說：「我期待聽取顧問團隊的討論並接受建議及考量。」委員會訂20日提出建議並投票。