投票機公司Dominion 要求川普律師鮑威爾撤回不實指控

川普陣營一直指控投票機公司Dominion做手腳，把支持川普的選票轉給拜登。Dominion稱這些指控是「瘋狂、毫無根據且與事實不符」的陰謀論謠言。圖為喬治亞州選民投票。(Getty Images)

投票 機公司Dominion於16日發出公告信函，要求川普 總統前競選律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)撤回所有指控，並稱她所言是「瘋狂、毫無根據且與事實不符」，希望能藉此消彌涉及選舉陰謀論的謠言。

鮑威爾日前在公開記者會上指控Dominion利用投票機操作本屆總統大選結果，獲得福斯新聞網(Fox News)、Newsmax及電台主持人林堡(Rush Limbaugh)等保守派媒體的大力支持；但Dominion透過此次聲明駁斥，表示一切都是「魯莽的假訊息」。

此外，鮑威爾也曾對其他四個關鍵搖擺州提出選舉訴訟，企圖推翻選舉結果但都宣告失敗；而Dominion聲稱這些「基於謊言的指控」，已經「危害該公司業務及員工的生命安全」。

Dominion連日來成為川普及其支持者攻擊的箭靶，在沒有證據的情況下被指控他們在這次大選中，將川普的選票移植給民主黨總統當選人拜登 (Joe Biden)；Dominion執行長普洛斯(John Poulos)表示，「假訊息的漫天攻擊，試圖製造懷疑與困惑，已經對該公司造成傷害。」

同時Dominion也在聲明中要求鮑威爾公開否認部分指控，包括她曾經影射該公司過去替委內瑞拉前總統查維斯(Hugo Chavez)操弄並贏得大選；該公司積極澄清，堅稱他們與委內瑞拉和查維斯毫無關係。

鮑威爾還稱Dominion與喬治亞州政府透過多採購(no-bid contracts)合作的方式，在選舉中置入該公司大量的投票機器並收取回扣；Dominion也要求鮑威爾撤回這項指控。

Dominion表示，鮑威爾在法律訴訟文件中從未提及這些言論，使該公司無法透過法律途徑反駁，聲明中強調：「你有權發表任何意見，但你沒有權利發表不實言論」，鮑威爾尚未對此信做出任何回覆。