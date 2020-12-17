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增產疫苗 聯邦政府磋商輝瑞 拜登最快下周公開接種

編譯陳韻涵、特派員黃惠玲／綜合報導
川普政府正與輝瑞(Pfizer)藥廠磋商添購更多新冠肺炎疫苗，爭取明年上半年供民眾接種。圖為t維吉尼亞州阿靈頓醫療中心一名前線醫護人員接種疫苗時自拍。(Getty Images)
川普政府正與輝瑞(Pfizer)藥廠磋商添購更多新冠肺炎疫苗，爭取明年上半年供民眾接種。圖為t維吉尼亞州阿靈頓醫療中心一名前線醫護人員接種疫苗時自拍。(Getty Images)

首波輝瑞疫苗分發至全美636處集散地，年底前可讓2000萬人接種疫苗；但為了擴大國內疫苗注射的範圍，聯邦政府正與輝瑞(Pfizer)藥廠磋商添購更多新冠肺炎疫苗，同時協調供應商優先提供輝瑞所需的原料，爭取明年上半年供更多美國人接種。

另方面，領導白宮抗疫小組的副總統潘斯(Mike Pence)將偕妻子凱倫(Karen Pence)在18日公開接種輝瑞(Pfizer)疫苗，「建立民眾對於疫苗的信心」；公衛署長(U.S. Surgeon General)亞當斯(Jerome Adams)等官員也將與潘斯同日接種。 

此外，78歲的總統當選人拜登最快將於下周，公開接種新冠肺炎疫苗。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)16日也表示，藥劑師可以從小瓶輝瑞冠狀病毒疫苗中取得額外劑量，這可能會使美國的供應新增數百萬劑。

發現劑量超預期 可增供應量

華盛頓郵報報導，在藥劑師發現小瓶中含有超過預期的五劑疫苗後，可能會增加政府現有的第一批授權疫苗供應量。

輝瑞與德國夥伴共同研製這劑疫苗，輝瑞今夏答應在明年3月底前，提供美國1億劑疫苗，足夠讓5000萬人暫時免疫。

輝瑞的疫苗是目前唯一獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急使用授權的新冠疫苗，FDA本周將開會討論是否核准莫德納(Moderna)疫苗緊急使用授權；莫德納的疫苗若獲授權，將在明年6月底前保護1億5000萬人；兩支疫苗加總，相當於約美國半數人口受到保護。

川普政府最近要求輝瑞供應足夠的疫苗給額外5000萬名美國人使用，但輝瑞已經在全球各地找到客戶，截至明年中的產量與訂單已滿。

輝瑞近幾個月透露，若川普政府下令輝瑞的供應商優先供貨，或許能增加產量；這樣一來輝瑞疫苗能在明年4月到6月底前，保護數以千萬計美國人。

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)指出，政府下達的優先地位對於疫苗製造相當「關鍵」，「我們已正式提出要求，希望他們很快答應。」

美國新冠疫苗專案「神速任務」(Operation Warp Speed)的負責人史勞伊(Moncef Slaoui)16日表示，輝瑞疫苗首批290萬劑疫苗配發到50州三天以來，首批優先群體的接種情況良好，但未公布多少人已接種疫苗。

衛生部(HHS)部長阿查爾(Alex Azar)引用「美國廣播公司與易普索」(ABC News/Ipsos)民調表示，80%受訪美國人計畫接種疫苗，顯示「人們對新冠疫苗的信心增加」。

無黨派「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)民調則顯示，超過70%受訪者願接種疫苗。

川普政府正與輝瑞(Pfizer)藥廠磋商添購更多新冠肺炎疫苗，爭取明年上半年供民...
川普政府正與輝瑞(Pfizer)藥廠磋商添購更多新冠肺炎疫苗，爭取明年上半年供民眾接種。圖為西雅圖Madigan陸軍醫療中心一名醫生助理接種疫苗。(美聯社)

疫苗 美國 FDA

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