第二位入閣華裔? 加州勞工廳長蘇維思 任勞工部長呼聲高

華裔加州勞工廳長蘇維思，出任聯邦勞工部長的呼聲很高。(取自推特)

拜登新政府可能再有華裔入閣；熟悉交接內情的人士指稱，現年51歲的加州 勞工廳長蘇維思(Julie Su)被提名出任勞工部 長的呼聲甚高。

蘇維思生於中國移民家庭 ，數十年前她為被俘在洛杉磯血汗工廠的泰國製衣工人爭取合法權益，從此一路為低薪工人牟福；疫情經濟危機下，婦女、有色人種和教育程度較低勞工，壓力尤其沉重；如何修補因疫情遭受恒久損傷的就業市場和因應工人安全受創議題，勞工部長扮演重要關鍵角色，蘇維思也因此被視為合適人選。

蘇維思果真入閣，將是繼現任運輸部長趙小蘭後，第二位出任勞工部長的華裔；趙小蘭在小布希政府擔任勞工部長。

新任勞工部長將負責監督、執行失業保險、工人安全、工作培訓及經濟復甦等業務，還要執行拜登競選期間主打的力挺勞工政策；包括增加工作場所規定、使工人更容易組織起來等等；而這些職責有許多與蘇維思目前在加州的工作內容相吻合。

蘇維思在加州疫情下，持續監督失業救濟和工人安全議題，多少透露她將如何解決當前棘手的聯邦勞工安全問題，其中包括公布實施強制性的工作場所安全規定。加州發布緊急臨時標準時，是全美僅有的14個實施工作場所限制的州之一。

根據加州規定，雇主須採取保護工人免受COVID-19威脅的措施；拜登也已誓言入主白宮後，將設法援用；一旦蘇維思被選為勞工部長，將成為實施聯邦版本的負責人。

與此同時，由國家移民法律中心（National Immigration Law Center）率領的數十個移民和勞工組織，12月4日特別致信拜登團隊，表達他們對蘇維思的支持。

多個洛杉磯地區倡議移民權利的非營利組織同聲表示，蘇維思可以「將勞工部解決經濟不平等和種族不平等方面的影響力，發揮至極。」