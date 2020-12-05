誤導舞弊言論吸金…川普10月中後募近5億 選後續湧2.7億

原本競選資金吃緊的川普總統，從選前的10月中旬至大選後的12月初，募款總額高達4.95億元，將成為未來的政治經費。(美聯社)

川普 總統對於選舉舞弊的誤導性言論在支持者中發揮強大募款效果，光是10月中後的募資就多達4億9500萬元；總統大選之後更湧入2億750萬元；而大筆的款項，將支持他在卸任後的政治生涯操作。

強大的吸金能力代表川普在10月15日至11月23日間，每天進帳達1300萬元。背後的政治宣傳，由川普的「讓美國 再次偉大委員會」、共和黨 以及川普的新政治行動委員(PAC)「拯救美國」(Save America)聯合發起。

「龐大的募款項目展現了川普總統的領袖地位，以及共和黨的能量；他的支持者將為正義和正當的大選結果而戰。」川普競選經理史特平(Bill Stepien)說，「這幫助川普繼續對抗腐敗的投票過程，讓我們正式在2022年一舉奪回眾院和參院多數優勢。」

募款信件中就寫道，「我們不能讓拜登當上總統；我們必須為美國人民篤信的未來而戰，讓川普再當四年總統。你會允許貪腐的民主黨偷走選票，在我們國家進行極端的治理的嗎？你是否該聽身而出，捍衛自己的國家？」

大選後的募款資金多數將流入拯救美國，提供川普卸任後的活動所需資金，部分資金將用於川普的法律戰。

但問題點在於，11月川普陣營的捐款原本設定為「選舉守護基金」(Election Defense Fund)；不過此基金帳戶不僅不存在，川普陣營更以誇大選舉舞弊吸引選民掏錢。

暴增的資金大多來自小額捐款，這些支持者感到川普遭受誹謗，處在不公平的大選中；但資料顯示，捐獻給川普讓美國再次偉大委員會的資金，75%進入拯救美國政治行動委員會，剩餘的部分才分配給競選陣營和共和黨委員會。

因此，多數小額捐款，並不會用在支持共和黨和資助法律戰上。

在最初的聯合募款協議中，拯救美國原本預計分配到60%的捐款。但在11月19日，比例調升至75%；政治行動委員會獲得的捐款，不得用於競選和相關訴訟，此外鮮少有特別使用規範，而進入「拯救美國」帳戶的資金監管寬鬆，川普卸任後預計將從中得利。