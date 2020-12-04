波洛西承諾讓步 麥康諾：年底前通過第二波紓困案

參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路 透)

各方期待多時的第二波新冠疫情紓困 案，經兩黨數月磋商仍陷僵局，不過在眾院議長波洛西表示願意作出重大讓步後出現轉機；波洛西與參院多數黨領袖麥康諾 3日通電話，均願意盡快通過這項9080億元的計畫。波洛西的發言人也表示，他們承諾盡快完成綜合的新冠紓困計畫。

麥康諾也強調，這是一次很好的談話，在雙方都對興趣的新冠疫情紓困計畫問題上得出結果。

隨著新冠疫情感染及死亡數字急劇上升，每天迭創新高，終於在總統當選人拜登及波洛西同意這份跨黨派協議後，讓第二份紓困案有望在年底前通過；麥康諾更認為救人如救火，一秒不能遲。

9080億元的紓困方案，主要是包括麥康諾在內的共和黨人所提出，一直以來麥康諾都說參院都在討論紓困法案，但波洛西始終不願討論。

麥康諾表示，民主黨的要求大幅下降(從至少2兆元下降至不足1兆元)，起碼是朝著正確的方向前進。

拜登2日表示希望國會能通過紓困方案，讓更多人獲援助後，波洛西和參院民主黨領袖舒默隨後說，兩黨框架應可作為談判基礎，並相信真誠的談判會很可能達成協議。

在獲得波洛西讓步後，麥康諾說會盡快會在年底前通過，但仍堅持任何紓困方案都只限於雙方達成共識的項目，例如援助商界保障就業、資助分發疫苗、援助學校等。

一些保守派，包括來自北達科他和愛阿華州等新冠疫情重災區的共和黨人，都對這個計畫感到滿意。北達州民主黨籍參議員克萊默(Kevin Cramer)也認為，這是妥善的平衡，是可行的。南卡州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)也同意這個計畫是真正幫助到民眾。