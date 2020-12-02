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「不希望在感恩節見了媽媽，在聖誕節埋葬她」公衛嚇人廣告盼阻聖誕群聚

記者胡玉立／綜合報導
聖誕節與新年假期將至 ，憂心疫情大爆發的專家表示，必須記取感恩節教訓，重新修正公衛警告訊息傳遞方式。圖為扮演聖誕老人的人也戴起口罩。(路透)
聖誕節與新年假期將至 ，憂心疫情大爆發的專家表示，必須記取感恩節教訓，重新修正公衛警告訊息傳遞方式。圖為扮演聖誕老人的人也戴起口罩。(路透)

僅管公衛專家和官員苦口婆心規勸和警告，感恩節假期仍有數百萬人出門搭機過節；在全國即將共同承受這些行為後果之際，聖誕節與新年假期緊接著又在眼前，憂心疫情大爆發的專家表示，必須記取感恩節教訓，用更直接、露骨的方式警告民眾。

聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration)數據顯示，11月25日至29日有近460萬人次接受機場安檢；儘管與去年同期的1170萬人次相比，下降近61％，但感恩節前後幾天仍是疫情3月中旬以來，全國航空旅行最繁忙時期，許多機場顯然沒有做好準備，現場人擠人，幾乎沒有保持安全距離的空間。

最近幾天，美國COVID-19感染曲線已成陡峭高山；專家預測，未來幾周內，在感恩節期間發生的數以百萬計人群互動往來，目前早已經形同災難的感染和住院情況可能會更加惡化；如果人們像過去一周那樣在聖誕節旅行群聚，醫院可能被迫選擇要救哪些患者、讓哪些人自生自滅，封鎖也將成為不可避免的現實。

南卡羅來納大學流行病學者諾蘭(Melissa Nolan)憂心指出，感恩節是美國假期，聖誕節是國際節日，世界各地都慶祝，「感恩節顯然是聖誕節會有多少人旅行的指標。」

專家強調，各機場應為假期間的人數增加做好準備，更嚴格執行戴口罩、加速安檢站通關速度並增加登機口，以便旅客保持安全距離；但全國各地民眾都對官員和專家警告「充耳不聞」，傳遞公衛信息的作法有必要重新修正。

喬治城全球健康科學與安全中心(Georgetown Center for Global Health Science and Security)病毒學者拉斯穆森(Angela Rasmussen)說：「我們必須重新考慮溝通方式。罵人、怒吼、把人『污名化』顯然行不通。 我們必須表現出同情心，了解人們的心態，說服他們改變作法。」

為解決問題，部分衛生當局開始用更直接、更嚇人的廣告，設法引起民眾注意；密西西比州衛生官員的信息非常直白，該州醫學協會主席霍恩(Mark Horne)表示：「我們真的不希望在感恩節那天見了媽媽，然後在聖誕節前把她埋葬。」

為了避免人們看到太多嚇人廣告最後在聖誕節前感到疲勞而無視，專家建議衛生官員還要製作看來不像是在學校上課般的訊息；底特律韋恩州立大學(Wayne State University)風險傳達專者席格(Matthew Seeger)表示，「不能只關注統計數據。要改變人們行為，必須讓他們看到病毒在生活中的真實現象。」

聖誕節 機場 美國

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