我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒

記者顏伶如／綜合報導
紐約市民日前排隊等待檢測病毒。(路透)
紐約市民日前排隊等待檢測病毒。(路透)

美國疾病防治中心(CDC)科學家團隊公布的最新研究報告指出，早在2019年12月中旬，美國國內可能就已有民眾感染新冠病毒，時間點差不多是中國官方證實首起感染案例的數周前，也是美國公共衛生機關發現第一個確診案例的一個月之前。

華爾街日報指出，這份政府報告提供重要證據顯示，新冠病毒其實在公共衛生機關與研究人員察覺之前，就已經悄悄在世界各地傳播；這項發現也顛覆了先前對於病毒最早於何時出現、多快爆發疫情的推測。

刊登於「臨床傳染病期刊」(Clinical Infectious Diseases)的研究報告指出，疾病防治中心科學家透過美國紅十字會取得分別來自全美九州居民、共計7389個捐血樣本進行檢測；而紅十字會蒐集捐血採樣的時間為2019年12月13日至2020年1月17日之間。

科學家團隊進行新冠病毒抗體檢測後發現，其中106個樣本出現曾經感染新冠病毒的反應。

研究人員在報告中寫道，新型冠狀病毒SARS-CoV-2感染可能2019年12月間就在美國出現了，比先前外界所知道的時間點還更提早。

疾病管制暨預防中心科學家在2019年12月13日至16日之間，從加州、俄勒岡州、華盛頓州蒐集的居民捐血採樣當中，發現了39個樣本當中有抗體反應，因此推測當時在美國西岸可能已經出現零星染疫案例。

另外，來自麻州、密西根、威斯康辛、愛阿華、康州或羅德島州的居民捐血採樣中，則找到67個出現抗體反應的樣本；這些血液樣本是在2019年12月30日至2020年1月17日間蒐集。

研究人員指出，透過這些血液樣本抗體檢測可以得知，今年稍早出現的感染案例，分布地點較為分散，而且屬於個別案例。

研究人員強調，已經排除血液樣本抗體是因為其他冠狀病毒而產生的可能性，例如一般感冒；研究人員對於新型冠狀病毒的90個樣本進行抗體分析後，確認了新冠病毒專屬抗體的特徵。

華爾街日報指出，這項最新研究報告呼應了先前出爐的調查發現，也就是新冠病毒在各界仍不知道的情況下，已經存在於中國以外的地區；先前有研究發現，2019年12月27日在法國住院的一名患者體內，後來經檢查證實感染新冠病毒。

美國 檢測 華爾街

上一則

「援助將至」白登介紹財經閣員 稱團隊已準備好

下一則

扼殺低薪者美夢…工作簽證高薪優先 遭法官駁回

延伸閱讀

MLB／紅襪E-Rod染疫缺席整季 仍簽1年830萬合約

MLB／紅襪E-Rod染疫缺席整季 仍簽1年830萬合約
結縭47年 密西根夫婦同天染疫去世

結縭47年 密西根夫婦同天染疫去世
波士頓機場檢測點周間開放 羅德島機場有15分鐘快篩

波士頓機場檢測點周間開放 羅德島機場有15分鐘快篩
新加坡確診孕婦 生下帶新冠抗體男嬰

新加坡確診孕婦 生下帶新冠抗體男嬰

熱門新聞

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59
川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

2020-11-23 23:07

1張圖看疫情：全美確診破1372萬 德州、加州同破125萬

2020-12-02 03:00
白登競選團隊多名幕僚透露，歐巴馬團隊來卡位收割，某些幕僚為此憤憤不平。(美聯社)

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

2020-11-24 11:26
川普總統25日宣布特赦前國安顧問佛林，會不會或能不能特赦自己也成為外界關注的焦點。(美聯社)

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

2020-11-25 20:44
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元