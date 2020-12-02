早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒

紐約市民日前排隊等待檢測病毒。(路透)

美國 疾病防治中心(CDC)科學家團隊公布的最新研究報告指出，早在2019年12月中旬，美國國內可能就已有民眾感染新冠病毒，時間點差不多是中國官方證實首起感染案例的數周前，也是美國公共衛生機關發現第一個確診案例的一個月之前。

華爾街 日報指出，這份政府報告提供重要證據顯示，新冠病毒其實在公共衛生機關與研究人員察覺之前，就已經悄悄在世界各地傳播；這項發現也顛覆了先前對於病毒最早於何時出現、多快爆發疫情的推測。

刊登於「臨床傳染病期刊」(Clinical Infectious Diseases)的研究報告指出，疾病防治中心科學家透過美國紅十字會取得分別來自全美九州居民、共計7389個捐血樣本進行檢測 ；而紅十字會蒐集捐血採樣的時間為2019年12月13日至2020年1月17日之間。

科學家團隊進行新冠病毒抗體檢測後發現，其中106個樣本出現曾經感染新冠病毒的反應。

研究人員在報告中寫道，新型冠狀病毒SARS-CoV-2感染可能2019年12月間就在美國出現了，比先前外界所知道的時間點還更提早。

疾病管制暨預防中心科學家在2019年12月13日至16日之間，從加州、俄勒岡州、華盛頓州蒐集的居民捐血採樣當中，發現了39個樣本當中有抗體反應，因此推測當時在美國西岸可能已經出現零星染疫案例。

另外，來自麻州、密西根、威斯康辛、愛阿華、康州或羅德島州的居民捐血採樣中，則找到67個出現抗體反應的樣本；這些血液樣本是在2019年12月30日至2020年1月17日間蒐集。

研究人員指出，透過這些血液樣本抗體檢測可以得知，今年稍早出現的感染案例，分布地點較為分散，而且屬於個別案例。

研究人員強調，已經排除血液樣本抗體是因為其他冠狀病毒而產生的可能性，例如一般感冒；研究人員對於新型冠狀病毒的90個樣本進行抗體分析後，確認了新冠病毒專屬抗體的特徵。

華爾街日報指出，這項最新研究報告呼應了先前出爐的調查發現，也就是新冠病毒在各界仍不知道的情況下，已經存在於中國以外的地區；先前有研究發現，2019年12月27日在法國住院的一名患者體內，後來經檢查證實感染新冠病毒。