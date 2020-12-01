我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

新政能否落實？就看白登如何交手麥康諾

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人白登（左）未來將與可能是參院多數黨袖的麥康諾，互動關係引人關注。(美聯社)
總統當選人白登（左）未來將與可能是參院多數黨袖的麥康諾，互動關係引人關注。(美聯社)

2021年華府政壇最具影響力的互動關係，將環繞在相加起來共有80年公職經驗的兩個人物身上：新任總統白登參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)；在黨派立場涇渭分明的國會，私交甚篤的白登與麥康諾如何交手，牽動著新政府政策能否落實。

一名麥康諾前助理透露，白登與麥康諾個性南轅北轍，有如陰陽對比，然而如此差異對於兩人能夠達成協議，卻發揮了實際助益。

國家廣播公司(NBC)報導分析，白登與麥康諾長年以來在參院有多次達成協議的紀錄，也有多次意見相左的時候，兩人私下偶爾以「老友」彼此相稱；白登長子波‧白登(Beau Biden)2015年因腦癌病逝時，麥康諾是唯一出席喪禮的共和黨籍參議員。

白登曾開玩笑：麥康諾難纏

2011年，白登為角逐黨內總統初選而造訪肯塔基州路易維爾大學(University of Louisville)的麥康諾研究中心(McConnell Center)時，細數與麥康諾談判的多次經驗，但也開玩笑形容麥康諾非常難纏，「長久以來，對我來說猶如芒刺在背。」

白登在參議員任內與麥康諾協商的法案包括推動「小布希減稅方案」(Bush tax cuts)、提高國債上限、通過21世紀醫療法案(21st Century Cures Act)等。

麥康諾前助理分析，麥康諾不多話卻擅長傾聽，曾多次提到「多聽少說」能讓他的內心想法不至於外洩，因此麥康諾在交談中多半是安靜的，唯有需要發言時才會插話；白登在副總統任內與麥康諾磋商時，風格則與麥康諾完全不同，非常健談、天生擅長交際，「兩人關係好比一陰一陽，因為他的滔滔不絕，剛好讓我們找到有機會尋求突破的重點。」

歐巴馬執政期間，每當白宮與參院共和黨團協商陷入泥淖，擔任參議員逾30年的白登，經常銜命與國會磋商，最後也確實完成任務。

白登副總統任內的內政與經濟政策主任葛拉維斯(Don Graves)說，白登的信念是誠摯與相互尊重，也就是設法取得理解，達成協議。

麥康諾 白登 參院

上一則

決定參院多數黨！ 喬州參議員第二輪選舉5大重點

下一則

譚頓批川普從不手軟 預算管理局長任命 恐在參院卡關

延伸閱讀

新紓困案無解 兩黨互推責任

新紓困案無解 兩黨互推責任
74歲前Fed主席掌財部 葉倫重振經濟挑戰大

74歲前Fed主席掌財部 葉倫重振經濟挑戰大
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
百年首見！川拒交接百般阻撓 麥康諾保證不會推遲

百年首見！川拒交接百般阻撓 麥康諾保證不會推遲

熱門新聞

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59
川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

2020-11-23 23:07

1張圖看疫情：全美確診破1338萬 佛州逼近百萬

2020-11-30 03:00
川普推特發文表示，他鼓勵GSA開始進行協議的工作，絕口不提「政權交接」，也沒有承認敗選。(圖截自推特)

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

2020-11-23 21:50
白登競選團隊多名幕僚透露，歐巴馬團隊來卡位收割，某些幕僚為此憤憤不平。(美聯社)

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

2020-11-24 11:26
川普總統25日宣布特赦前國安顧問佛林，會不會或能不能特赦自己也成為外界關注的焦點。(美聯社)

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

2020-11-25 20:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌
趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉