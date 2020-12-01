新政能否落實？就看白登如何交手麥康諾

總統當選人白登（左）未來將與可能是參院多數黨袖的麥康諾，互動關係引人關注。(美聯社)

2021年華府政壇最具影響力的互動關係，將環繞在相加起來共有80年公職經驗的兩個人物身上：新任總統白登 與參院 共和黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)；在黨派立場涇渭分明的國會，私交甚篤的白登與麥康諾如何交手，牽動著新政府政策能否落實。

一名麥康諾前助理透露，白登與麥康諾個性南轅北轍，有如陰陽對比，然而如此差異對於兩人能夠達成協議，卻發揮了實際助益。

國家廣播公司(NBC)報導分析，白登與麥康諾長年以來在參院有多次達成協議的紀錄，也有多次意見相左的時候，兩人私下偶爾以「老友」彼此相稱；白登長子波‧白登(Beau Biden)2015年因腦癌病逝時，麥康諾是唯一出席喪禮的共和黨籍參議員。

白登曾開玩笑：麥康諾難纏

2011年，白登為角逐黨內總統初選而造訪肯塔基州路易維爾大學(University of Louisville)的麥康諾研究中心(McConnell Center)時，細數與麥康諾談判的多次經驗，但也開玩笑形容麥康諾非常難纏，「長久以來，對我來說猶如芒刺在背。」

白登在參議員任內與麥康諾協商的法案包括推動「小布希減稅方案」(Bush tax cuts)、提高國債上限、通過21世紀醫療法案(21st Century Cures Act)等。

麥康諾前助理分析，麥康諾不多話卻擅長傾聽，曾多次提到「多聽少說」能讓他的內心想法不至於外洩，因此麥康諾在交談中多半是安靜的，唯有需要發言時才會插話；白登在副總統任內與麥康諾磋商時，風格則與麥康諾完全不同，非常健談、天生擅長交際，「兩人關係好比一陰一陽，因為他的滔滔不絕，剛好讓我們找到有機會尋求突破的重點。」

歐巴馬執政期間，每當白宮與參院共和黨團協商陷入泥淖，擔任參議員逾30年的白登，經常銜命與國會磋商，最後也確實完成任務。

白登副總統任內的內政與經濟政策主任葛拉維斯(Don Graves)說，白登的信念是誠摯與相互尊重，也就是設法取得理解，達成協議。