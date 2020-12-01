白登公布提名 葉倫確認出線 任美國首位女財長

聯準會前主席葉倫將出任美國史上首位女性財政部長。(美聯社)

總統當選人白登 交接團隊11月30日公布財經首長名單，聯準會前主席葉倫(Janet Yellen)將出任美國 史上首位女性財政部長，歐巴馬政府時期的資深國際經濟顧問亞德耶莫(Adewale Adeyemo)擔任副財長；白登表示，這批財經官員將幫助受到新冠肺炎打擊最甚的社區，並解決美國經濟中的結構性不平等。

葉倫透過推特表示，美國目前面臨巨大挑戰，必須重建「每一個人為其子孫擴大可能性和夢想」的美國夢，「作為財政部長，我將努力不懈為了所有人重建美國夢。」

白登12月1日將在德拉瓦州舉行記者會，介紹已任命的財經閣員。

白登交接團隊表示，華府智庫美國進步中心執行長譚頓(Neera Tanden)將擔任行政管理和預算局局長；普林斯頓大學經濟學家魯斯(Cecilia Rouse)將為經濟顧問委員會主席；白登競選團隊的兩位經濟顧問，伯恩斯坦(Jared Bernstein)和布榭(Heather Boushey)擔任經濟顧問委員會的委員。

葉倫、譚頓、魯斯和布榭都是女性；譚頓可望成為該局首位女性有色人種，及首位南亞裔美國人局長；葉倫除了將是美國建國231年以來首位女財長，也將創下同一人擔任過聯準會主席、經濟顧問委員會主席和財政部長的公職服務紀錄。

亞德耶莫過去曾任經濟顧問委員會副主席、副國家安全顧問等職，若獲國會同意出任，他將是首位非裔副財長。

魯斯2009年獲國會同意出任經濟顧問委員會委員，未來將成為首位亞非裔的經濟顧問委員會主席，她會是第四位女性主席。

除了創下女性當政及有色人種組閣的多項先例，在白登布局中，譚頓專業包括規畫政策，支持勞工家庭、促進更廣泛的經濟成長，及抑制經濟不平等；亞德耶莫的專業為微型經濟政策及從國安專業角度出發保護消費者。

白登交接團隊表示，這支團隊將協助白登與副總統當選人賀錦麗，把美國從如今經濟低迷的狀況中解救出來，重建美好(build back better)，打造一個讓美國所有人都可以擁有向上流動的公平機會。

這些財經內閣官員在白登提名 後，還必須經過參議院同意；目前民主黨與共和黨還在爭奪參院的多數席次，情勢要待明年1月喬治亞州參議員決選後，才能確定由誰奪下參院多數。

民主黨籍的參議院領袖舒默(Chuck Schumer)30日呼籲，參院在明年喬治亞州參議員決選結束後，白登20日就任總統前，立即就白登所任命的內閣官員被提名人展開聽證會審查，儘速通過其提名。