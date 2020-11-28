川普再嗆大選作弊：白登須證明8000萬票非詐欺取得 才能入主白宮

川普總統在承諾和平交接政權後27日又變卦，推文稱白登只有在證明他的「莫名其妙的8000萬票」不是作弊而來，才能入主白宮。圖為他26日在維州打高爾夫球。 (美聯社)

在前一天聲稱「如果選舉人團下月投票支持白登 ，我就離開白宮 」後，川普 總統27日又改口；他推文指出，「(總統當選人)白登必須證明他拿到的8000萬張離譜選票不是騙來的或非法取得，才能進入白宮」。

川普推文還寫道：「當你看到底特律、亞特蘭大、費城和密爾沃基發生的大規模選舉舞弊事件，白登有個無法解決的大問題！」不過，川普陣營拿不出任何大規模選舉舞弊證據。各州官員也表示選舉順利進行。川普的法律訟案沒有出路；喬治亞州的手工重新計票也證實白登獲勝。

儘管如此，川普仍繼續宣稱自己才是獲勝者；他27日打了一輪高爾夫球之後，隨即繼續以咆哮口吻發表他的大選推文，稱2020年總統大選是場「騙局」；獲知推特暫停一位試圖幫他扭轉大選結果的盟友帳號，川普又推文大罵：「這是共產黨國家才做的事！」

●轟白登 靠舞弊拿8000萬票

事實上，在到達維吉尼亞州川普國家高爾夫球場參加球局前，川普就已瘋狂發了20幾則推文；推特公司在他許多推文貼上「含有爭議訊息」的標籤；球局結束後，川普下午前往大維營，與家人碰面。

川普26日在感恩節活動後與媒體的對話，是他大選後首次接受媒體提問；約25分鐘交流中，川普不承認自己敗選，重申他沒有任何憑據的選舉舞弊陰謀論，抱怨大選被操縱，指控白登「靠著大規模詐欺」才獲得破紀錄的8000萬張選票，堅稱他會繼續進行法律戰。

目前已統計的選民投票數字為：白登獲8004萬5066張(51％)，川普獲7389萬7658張(47％)。川普獲得的7300萬張選票，創下了現任總統得票最高紀錄；白登獲得的8000萬張選票，則創下歷來總統候選人得票最高紀錄。

川普稱，距離總統就職典禮還有很長時間，但他承認時間正快速流逝。

●嗆記者：別對總統這樣說話

應答過程中，川普曾與路透記者梅森(Jeff Mason)火爆交鋒。梅森逼問川普，選舉人團12月14日將正式宣布白登勝利，屆時他是否會認輸。川普回道，選舉人團不該確認白登勝選，如果他們這樣做，就是犯了錯，因為這次的選舉是詐欺。他還說，白登在關鍵搖擺州得到的選票比歐巴馬還要多，他獲勝根本是不可思議的事。

當梅森打斷川普的陳述時，川普當場表示，「不要那樣對我說話。你只是個無足輕重的人。我是美國總統。絕對不要那樣對總統說話」。

川普一再挑戰白登的得票紀錄。他說，「我知道白登沒有拿到8000萬張選票，他獲得8000萬張選票的唯一途徑是大規模欺詐」。