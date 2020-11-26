首波內閣著重經驗、熟練度 進步派不滿意、可接受

感恩節前夕，總統當選人白登25日在家鄉德拉瓦州威明頓市演講，呼籲國人配合聯邦政府抗疫，外出聚會一定要戴口罩，保持安全距離。(美聯社)

總統當選人白登 第一波內閣名單揭曉，進步派人士反應傾向「不滿意但可以接受」；白登選擇了不會激起左派反彈的人，也沒有讓進步派取得重大勝利，大多是溫和派，但都曾花時間與進步派人士建立關係。

另方面，儘管還有很多職缺需要填補，但到目前為止，白登宣布的內閣名單大致符合「經驗＋能力」模式；為重建已陷入枯竭、士氣低落的聯邦官僚機構，白登用人優先考慮政府經驗和熟練度；即使在知名度最高的內閣人選、前國務卿 柯瑞身上，也看不見川普時代的浮誇風範。

參議員桑德斯(Bernie Sanders)2020年競選陣營總幹事夏奇爾(Faiz Shakir)認為，找布林肯(Antony Blinken)當國務卿是「明智選擇」；左翼團體「正義民主黨人」(Justice Democrats)執行總監羅哈斯(Alexandra Rojas)說，找柯瑞(John Kerry)擔任氣候變遷總統特使「令人鼓舞」；外傳曾意在財政部長的參議員華倫(Elizabeth Warren)也表示，白登可望提名葉倫(Janet Yellen)當財長，這選擇相當「出色」。

白登表現出他在華府近50年所培養的對官僚主義的信念，入閣者必須展現盡職盡責的能力，他組建的團隊，個個資歷深厚，幾乎不太需要學習就能上手。

國務卿布林肯曾任前總統歐巴馬的副國務卿和副國安顧問。白宮 國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)也曾任歐巴馬的副國安顧問。可望提名的財政部長葉倫曾任聯邦準備理事會主席和白宮經濟顧問委員會主席。內定的的白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)，曾是兩位副總統高爾和白登任副總統時的幕僚長，也是歐巴馬的白宮因應伊波拉病毒協調長。氣候變遷總統特使柯瑞曾任國務卿，曾於2004年競選總統。

退役海軍上將、曾與白登新團隊許多人合作往來的前北約最高盟軍歐洲司令斯塔里蒂斯(James Stavridis)指出，白登的國安外交團隊既有能力又有經驗，「他們有人從副手成為主官，這些經驗老道的人重返工作崗位，將傾向保持冷靜和採取中道，不會爭權奪利。他們認識海外的同行，知道該找誰講電話。這和川普團隊的作法完全不同；其實，該不該稱他們是團隊都是個問題，因為他們並沒有很好地合作。」

多位進步派的民選官員、幕僚和活動人士，謹慎讚許白登在過渡時期避免引發激烈爭鬥的表現；但他們強調，現在一切才剛開始，事情必然會發生變化，尤其是國會確認提名聽證期間。