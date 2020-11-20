喬州人工重計票 白登仍領先川普

喬治亞州19日晚間完成人工重新計票，民主黨總統當選人白登依舊領先，確定可拿下該州的16張選舉人票。圖為選務人員在人工驗票。(美聯社)

喬治亞州19日晚間完成人工重新計票，並未改變選舉結果，民主黨總統當選人白登依舊領先；美聯社則在晚間宣布白登在喬州 勝選，成為1992年以來首度拿下喬州的民主黨總統候選人，確定拿下該州的16張選舉人票；而在賓州 ，川普 總統競選團隊再提出新訴訟版本，稱不該計算150萬張通訊選票，而且川普才是勝利者。

喬州手動計算約500萬張選票後，喬州選務人員19日證實，白登在該州比川普獲得更多票數；喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)先前下令重新計票，以確保大眾對喬州開票結果的信心。

白登贏川普 1萬2284張票

喬州必須在20日前確認開票結果，各郡應在18日晚間11時59分前完成手動計票；喬州選委會主任史特林(Gabriel Sterling)19日傍晚宣布，計票已完成，根據手動計票結果，白登領先川普1萬2284張票。

重新計票後，白登領先約0.3個百分點；一旦喬州確認選舉結果，若誤差維持在0.5個百分點以內，川普團隊有兩個工作日可提出重新計票；不過史特林表示，重新計票只會用掃描機判讀計票，而且由各郡支付費用。

史特林說，各郡計票誤差值不大於0.73個百分點，喬州159個郡中有103個郡誤差值在0.05個百分點以內。

喬治亞州19日晚間完成人工重新計票，民主黨總統當選人白登依舊領先，確定可拿下該州的16張選舉人票。圖為亞特蘭大市選務人員計票時，川普支持者在外監督 。(路透)

賓州多郡發現先前未計入的選票，包括弗洛伊德郡(Floyd County)逾2500張票。

而在喬州確認選舉結果當晚，聯邦法官19日駁回川普支持者阻止確認選舉結果的最後一刻行動；保守派律師伍德(L. Lin Wood)提出訴訟，稱州務卿新設不在籍選票簽名的檢查方法，此舉違反憲法，他要求法院下令重新手動計票。

喬州北區法院法官葛林柏(Steven D. Grimberg)拒絕該緊急動議，並說伍德無立場提告，而且此作法「相當驚人」。

賓州訴訟 川普陣營再改訴求

在賓州，川普團隊19日提出第三版訴訟，其主張不應將七郡150萬張通訊選票列入計算，多了這些選票白登才勝選，該訴狀主張川普才是賓州勝利者，不然應該由賓州議院安排該州20張選舉人票。

川普團隊訴狀要求採用國際標準評估美國選舉程序公正性，並指控賓州最高法院法官有政治偏見；這類控訴常見於媒體社論，但資深律師鮮少在聯邦法院訴狀中提出這類指控。