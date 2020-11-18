白登首聽國安簡報 來自川普政府外、前歐巴馬時代專家

總統當選人白登17日聽取政府外數十名專家的國安與外交簡報，提供簡報的都是前歐巴馬政府官員和幕僚。(Getty Images)

總統當選人白登 17日起獲得政府外數十名專家的國安與外交簡報，凸顯川普 政府阻撓白登獲悉機密情報及威脅簡報的事實。

「你知道，我無法取得日常簡報。」白登說：「所以我只想取得你們所預見的訊息。」

參與簡報的專家不乏來自歐巴馬與白登政府的安全官員，包括國安副顧問布林肯(Tony Blinken)、中情局(CIA)前副局長海恩斯(Avril Haines)、歐巴馬政府時代的聯合國大使鮑爾(Samantha Power)、前特種部隊指揮官麥克雷文上將(William McRaven)，以及美軍中央司令部前指揮官奧斯汀(Lloyd Austin)，另有2009年因為在滾石雜誌中羞辱時任副總統的白登而辭職的前阿富汗美軍司令麥克利斯塔上將(Stanley McChrystal)。

17日這場簡報不對媒體開放，白登交接小組發布的聲明表示，專家向白登和副總統當選人賀錦麗報告「新政府就任便會面臨的外交、國防、情報挑戰，聚焦策略規畫，並為外交政策及國安部門與機構作準備」。

聲明並指出，交接小組成員將持續與政府外的專家會面，尤其是在聯邦總務署未確認當選結果並阻撓交接團隊與現任官員就緊迫的國安與外交政策接觸之際。

在川普發動法律戰挑戰選舉結果的同時，共和黨多名官員已表示白登必須早一步籌組國安團隊。

參院 情報委員會主席、共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)說，「我們的顧問不會等到(白登)趕上後才有所行動，讓白登取得額外訊息也不侵害總統的選舉主張」。

考量白登當過副總統及參院外交委員會主席，在國安事務方面，白登廣泛被視為可靠且消息靈通的領袖；他也主張優先建立同盟關係，維持美軍在世界各地駐紮的重要性；反觀川普，他的國安願景僅獲底層支持，奉行孤立主義並撤軍。