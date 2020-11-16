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華府大遊行入夜變調 挺、反川普民眾爆衝突 至少21人被捕

編譯陳韻涵／綜合15日電
挺川普大遊行14日結束後，反法西斯主義的抗議者及「黑人命也是命」運動分子，在華府首都希爾頓酒店附近焚燒國旗。(美聯社)
挺川普大遊行14日結束後，反法西斯主義的抗議者及「黑人命也是命」運動分子，在華府首都希爾頓酒店附近焚燒國旗。(美聯社)

逾萬名川普總統的支持者14日在華府遊行至最高法院，抗議總統大選結果；不料傍晚挺川與反川群眾後發生衝突，雙方拳腳相向，混亂中有人遭煙火炸傷，至少一人被銳器刺傷，另有人因攻擊別人，反被圍毆，導致失去意識，至少21人被捕。

川普支持者當天上午從自由廣場遊行至最高法院大樓，為預防支持川普的「百萬讓美國再度偉大遊行」(Million MAGA March)抗議群眾，與數周以來聚在白宮附近「黑人的命也是命廣場」(BLM Plaza)的反川普群眾發生衝突，警方事先封鎖大部分市區，附近的商家與辦公室則自選舉日以來便以木板保護玻璃門窗。

華府國土安全與應急管理局主任羅德里格茲(Chris Rodriguez)事前曾表示警方維持和平的經驗老道，但14日晚華盛頓西北部的挺川與反川群眾間的緊張情勢仍轉趨暴力，甚至失控；警方15日清晨逮捕違法者。

社群媒體上的影片顯示多起肢體衝突事件，還有煙火爆炸聲響，一人出拳打倒另一人，結果動粗者遭圍毆致喪失意識。

混亂中有人發射煙火，至少一人被銳器刺傷，所幸被害者無生命危險，但沒有兇嫌因為刺傷人而被捕。

警方表示，四名華府居民被控攻擊人致失去意識，但不清楚是否就是社群媒體上出現的圍毆片段。

抗議群眾與反示威群眾在華盛頓西北部衝突後，警方15日清晨逮捕違法者，整起事件超過20人被捕。

警方表示，一名26歲的哥倫比亞特區男子被控持危險物品攻擊，他朝多人施放煙火。

四名員警在處理雙方衝突時受傷，並在現場沒收八件武器。

警方表示，被捕者至少十人來自華盛頓特區，另有來自馬里蘭州、維吉尼亞州、紐約州、新澤西州、南卡羅來納州與喬治亞州的居民。

挺川普大遊行14日結束後，支持者(左)被反川者(右)包圍，在華府街頭相互爭罵大選...
挺川普大遊行14日結束後，支持者(左)被反川者(右)包圍，在華府街頭相互爭罵大選輸贏。警方加強戒備。(路透)

川普 社群媒體 遊行

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