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龐培歐自信川普會連任 白登一笑置之

編譯郭宣含／綜合10日電
國務卿龐培歐10日在國務院表態挺川普，他表示將順利交接給川普第二任政府。(美聯社)
國務卿龐培歐10日在國務院表態挺川普，他表示將順利交接給川普第二任政府。(美聯社)

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)10日自信表示，等每張「合法」選票都納入計算後，就會順利過渡到「第二任川普政府」，似乎否認總統當選人白登勝選，對此白登一笑置之；選舉風波未平，華府官員準備因應川普支持者的周末示威。

龐培歐10日在國務院記者會，被問到是否可能和平過渡到白登政府時說：「未來將順利過渡到第二任川普政府。」

與此同時，加拿大、英國、法國等多國領袖已向民主黨總統當選人白登道賀，而川普總統目前拒絕承認敗選，並無根據聲稱選舉舞弊；龐培歐稱收到「全球國家致電」，但未說明有哪些國家。

「我們已準備好，全球關注現正發生的事，我們將計算所有選票。」龐培歐說，目前國務院並未與白登團隊溝通，各政府部門被告知繼續維持預算，有如川普連任成功，此事惹怒不少民主黨人。

眾院外交委員會主席恩格爾(Eliot Engel)表示：「龐培歐不該玩弄無根據又冒險攻擊上周選舉的公正性，國務院應該開始籌備總統當選人白登的過渡事宜。」

龐培歐被問到川普拒絕承認敗選，是否不利美國在海外提倡民主，他斥此為「荒謬」問題；至於川普行動是否危及其他國家公正選舉，他則回應：「國務院深切關心，以確保全球選舉安全無虞，公平公正。」

白登被問到對龐培歐發言的看法僅一笑置之，他表示，沒有人能阻止美國政府轉移權利。

前國安顧問波頓(John Bolton)10日表示：「我認為龐培歐所言有如妄想，我得說他在破壞他在國際的信譽。」

波頓認為美國政府中僅有「相當少數的人」真心認為川普勝選，他猜想龐培歐是否擔心遭革職或預測川普2024年再度參選才發表此番言論。

川普支持者仍不退讓承認敗選，計劃周末發動遊行示威。(美聯社)
川普支持者仍不退讓承認敗選，計劃周末發動遊行示威。(美聯社)

截至10日，至少有兩個支持川普的活動預計本周末在華府舉行；社群媒體上出現「百萬人大遊行」(Million Maga March)和「停止偷竊」(Stop the Steal)的活動。

華府官員表示，他們正準備因應極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)的周末示威；華盛頓特區民主黨市長包瑟(Muriel Bowser)10日表示，當局會持續注意並準備因應這些活動，若驕傲男孩攜帶槍械，警方將介入。

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