川普邀來的國際觀選團認證「選舉舞弊毫無根據」

國際選舉觀察員團10發表報告指，美國這次大選沒有發現舞弊的事件。圖為觀察員團5日在喬治亞州亞特蘭大市觀察選舉計票過程。(美聯社)

由川普政府邀請、28名觀察員組成的「美洲國家組織」(Organization of American States)獨立觀察團，前往喬治亞州、密西根州 等決戰州投票所及開票中心實地考察選舉後，在長達20頁的公布報告中，肯定州級與地方政府在疫情期間努力確保2020年美國 大選順利舉行，並批評川普總統在毫無根據的前提下聲稱選舉舞弊。

報告結論也說，通訊投票 系統安全可靠。

報告中指出，觀察團成員並沒有直接目睹，任何足以質疑選舉結果的嚴重舞弊，但參選政黨在選舉當中有權提出質疑，如果自認受到委屈，可以向司法機關尋求解決之道，「重要的是，候選人言行舉止必須是負責任的，向法院提出指控與論述要有證據基礎，而不是只拿傳聞謠言或來自媒體報導的有害揣測。」

獨立觀察團由 「美洲國家組織」秘書長阿爾馬格羅(Luis Almagro)率領，觀察員來自13個國家。觀察團是在國務院邀請之下，今年10月間抵達美國，從10月23日至11月7日間在華盛頓區、喬治亞州、愛阿華州、馬里蘭州、密西根州等地實地考察選舉進行。

這群觀察員除了與州政府官員、選務官員及各政黨代表見面，也觀察提早投票程序、各黨競選活動以及大選日當天的投票所狀況。

觀察團在報告中指出，密西根州、賓州及亞利桑納州出現有群眾抗議高喊「停止計票」，「是恫嚇選務人員的明顯實例。」

來自「歐洲安全暨合作組織」(Organization for Security and Cooperation in Europe)的另一個美國大選觀察團也做出類似結論；觀察團團長林克(Michael Georg Link)上周表示，現任總統提出沒有證據選舉不公指控，包括大選日之夜的發言，「傷害社會大眾對於民主機制的信任。」

林克在報告中表示，儘管選舉競爭激烈，任何人都不能限制人民行使投票權，不管是政治人物或選務人員都一樣。