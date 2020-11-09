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川普賣「誰是接班人」直升機 附土豪金安全帶插扣

AP：川陣營喊選票詐欺提訴訟 為顧川普基本盤

編譯樊蕙／綜合8日電

川普總統競選團隊針對民主黨總統候選人白登(Joe Biden)勝出之選舉結果發動猛烈訴訟攻勢，而美聯社報導，川普助理與盟友私下坦承，法律戰最多只能在必然發生的事之前搶先進行破壞行動，也有人對川普試圖破壞大家對選舉的信心之作法持保留意見，但川普與盟友的目的是要讓川普的支持者在他落敗時仍能保持忠誠。

川普拒絕承認輸給白登，並揚言要在接下來數日內採取法律行動，更為此積極向捐款者募款；目前川普陣營指控賓州等地選舉舞弊，卻沒有證據。

而美聯社與10位匿名的川普陣營高級官員、競選助手與盟友進行訪談時，他們卻說證據其實不是重點。

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美聯社宣布白登勝出後不久，川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)就和幾名投票觀察員一同站在賓州一家景觀美化公司被貼滿競選橫幅的倉庫大門前，也來到一座火葬場與一家成人書店附近，宣稱他們被擋在太遠的地方，無法檢查任何不正確情事；朱利安尼說有可疑的事發生。

今年受到新冠病毒疫情影響，為了投票觀察員要站在哪裡才能保持社交距離，包括賓州在內的數州都有人提起訴訟。

民主黨投票觀察員也遵守相同規定，卻沒有提出質疑。

朱利安尼在記者會上宣稱舞弊證據依情況而定，也說他會在聯邦法院提起訴訟，但多位法官已經審議過相關議題。

負責監督選舉安全的網路安全與設施安全局(CISA)指出，各地選務辦公室有偵查措施「讓用假票舞弊的行為相當難以進行。」

共和黨人也堅稱所有「合法」選票都必須被計算，顯然暗示民主黨人希望非法選票也被計入，而沒有證據支持此說法。

川普盟友試圖維持不穩定的平衡，既支持川普，避免引發政治餘波，卻也要面臨開票結果的現實。

匿名的知情人士透露，國會共和黨人會給川普空間考慮所有法律選項，也允許整個過程進行至結束。

川普 投票 民主黨

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