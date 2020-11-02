我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

全美確診續飆 31州增幅破紀錄

編譯樊蕙／綜合1日電
大選投票前夕，全美新冠疫情確診人數繼續攀升。圖為佛羅里達州大城奧蘭多市10月底，醫務人員在進行免費「得來速」新冠檢測。(美聯社)
大選投票前夕，全美新冠疫情確診人數繼續攀升。圖為佛羅里達州大城奧蘭多市10月底，醫務人員在進行免費「得來速」新冠檢測。(美聯社)

投票日前兩天，全美新冠病毒感染個案於1日持續增加；路透統計，10月31日當天通報近8萬7000例確診，909例死亡，中西部連續第六天住院人數破紀錄。

10月全美有31州新增個案增幅破紀錄，21州新冠肺炎住院患者人數創新高，14州死亡個案增幅也刷新紀錄。

川普總統低估新冠病毒疫情，並指控民主黨陣營誇大疫情。

川普10月30日錯誤指控醫師透過統計新冠肺炎死亡人數以獲利，遭到作為大選決戰州的威斯康辛州州長艾佛斯(Tony Evers)痛批。

艾佛斯1日在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目上說：「我們的這位總統認為醫師有錯，說他們在擺弄數字，還認為疫情已結束；疫情沒有結束；住院人數正在激增；我們絕對需要有人了解這是一個問題，病毒正在流行；許多人瀕臨死亡。」

川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)說，川普的言論提及的是醫師的收費慣例，卻沒有詳細說明。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)說：「全國各地疫情正在惡化」，需要採取更多積極行動才能對抗新冠病毒的擴散，而12月可能會是最棘手的月份。

本屆總統大選另一個關鍵的俄亥俄州，州長狄懷恩(Mike DeWine)說，該州檢出陽性率在過去四周內從2.5%增加至7%。

狄懷恩在CNN說：「新冠病毒在俄亥俄州擴散的程度真的相當大」；他也將原因歸咎於社交聚會增加，以及民眾不戴口罩並放鬆警惕。

疫情 川普 俄亥俄州

上一則

48年來頭一遭 賓州匹茲堡郵報挺共和黨川普連任

下一則

關鍵在賓州！白登若沒有拿下 恐居於劣勢

延伸閱讀

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選
12州激戰！川營自信掌握「陽光帶」71張選舉人票

12州激戰！川營自信掌握「陽光帶」71張選舉人票
明年只收1.5萬人…川普執政讓美國不再是難民天堂

明年只收1.5萬人…川普執政讓美國不再是難民天堂
影／近100輛！白登競選巴士遭川普支持者車隊包圍

影／近100輛！白登競選巴士遭川普支持者車隊包圍

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

2020-11-01 04:00
紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

2020-10-30 10:55
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
川普總統25日飛到東北部新英格蘭區，連訪新罕布什州與緬因州，展開投票日前的最後衝刺。(美聯社)

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

2020-10-25 22:16
民主黨總統候選人白登26日在賓州競選。(美聯社)

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

2020-10-27 03:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州