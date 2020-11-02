全美確診續飆 31州增幅破紀錄

大選投票前夕，全美新冠疫情確診人數繼續攀升。圖為佛羅里達州大城奧蘭多市10月底，醫務人員在進行免費「得來速」新冠檢測。(美聯社)

投票日前兩天，全美新冠病毒感染個案於1日持續增加；路透統計，10月31日當天通報近8萬7000例確診，909例死亡，中西部連續第六天住院人數破紀錄。

10月全美有31州新增個案增幅破紀錄，21州新冠肺炎住院患者人數創新高，14州死亡個案增幅也刷新紀錄。

川普 總統低估新冠病毒疫情 ，並指控民主黨陣營誇大疫情。

川普10月30日錯誤指控醫師透過統計新冠肺炎死亡人數以獲利，遭到作為大選決戰州的威斯康辛州州長艾佛斯(Tony Evers)痛批。

艾佛斯1日在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目上說：「我們的這位總統認為醫師有錯，說他們在擺弄數字，還認為疫情已結束；疫情沒有結束；住院人數正在激增；我們絕對需要有人了解這是一個問題，病毒正在流行；許多人瀕臨死亡。」

川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)說，川普的言論提及的是醫師的收費慣例，卻沒有詳細說明。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)說：「全國各地疫情正在惡化」，需要採取更多積極行動才能對抗新冠病毒的擴散，而12月可能會是最棘手的月份。

本屆總統大選另一個關鍵的俄亥俄州 ，州長狄懷恩(Mike DeWine)說，該州檢出陽性率在過去四周內從2.5%增加至7%。

狄懷恩在CNN說：「新冠病毒在俄亥俄州擴散的程度真的相當大」；他也將原因歸咎於社交聚會增加，以及民眾不戴口罩並放鬆警惕。