受川普拖累 共和黨參議員連任路艱辛
華盛頓郵報(Washington Post)報導，國會參院共和黨人在全美各地面對嚴酷的政治環境，讓該黨必須在12個競爭激烈的州取勝，才能繼續掌握參院多數席次。
來自兩黨的十位與參院選戰密切相關的策士受訪時說，奪去全美超過23萬人性命、更造成數百萬人失業的新冠疫情，讓川普總統的聲譽就算在最可靠的州都受損，還拖累現任共和黨參議員，給民主黨更多機會取得參院控制權。
雙方都無法篤定取勝，而各州計票體系的突然轉變，也表示可能要等數天、數周或甚至數月，才會確定哪個政黨掌握參院多數。
2016年，川普以3.5個百分點優勢在亞利桑納州取勝，但當今民調卻顯示他在當地落後民主黨總統候選人白登，而有共和黨人覺得這是該州現任共和黨聯邦參議員瑪莎．麥克沙利(Martha McSally)選情也落後的原因。
全國共和黨參議員委員會(NRSC)多位策士一度認為白登在喬治亞州支持率達50%，讓試圖保住該州兩個參院席位的共和黨感到「可怕」；川普2016年以五個百分點贏得該州。
川普2016年更以超過20個百分點贏得堪薩斯州，但共和黨人說，川普流失堪薩斯市(Kansas City)近郊選民支持後，現在他的優勢只剩個位數；該州自1940年以來只支持過民主黨候選人一次，如今卻被視為川普與白登相對激烈爭搶的州。
就連在歷史上只在1964年支持過民主黨總統候選人的阿拉斯加州，川普微弱的領先優勢也讓共和黨不得不砸錢支持聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan)。
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