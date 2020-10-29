郵寄投票亂 大選夜恐變大選月 7500萬人已投票 330件選舉訴訟

大選之夜 可能拖成大選月

距總統大選不到一周，受到疫情 與選情緊張影響，全美已超過7500萬選民提前投票 和郵寄選票；不過，在44州已有至少330件選舉訴訟；預期大選之夜若無法分出勝負，或關鍵州計票出現爭議，很可能必須上訴至最高法院解決，甚至由國會決定正副總統。

截至28日，全美已有至少7500萬人提早投票。圖為路易斯安那州選民為投票而冒雨大排長龍。 (路透)

專家預測，今年投票人數可能超過1億5000萬人，即62%投票率，其中郵寄投票可能占半數。計算郵寄選票比親自投票更費時，若以人工計票則耗時更久，不一定能在投票日當晚就有結果，可能拖累「大選之夜」變成「大選周」或「大選月」。

憲法規定，若大選結果出現僵局，聯邦眾院有權責在1月6日前選出總統。

根據「美國 選舉計畫」(United States Elections Project)，截至28日晚間，全美已有至少7500萬人提早投票，這已經超過2016年大選總投票率的一半。

●提早投票 關鍵州湧現人潮

關鍵州尤其湧現提早投票潮，包括德州(目前提早投票已超越2016年91%總投票數)、喬治亞州(77%)、北卡州(76%)、佛羅里達州(72%)和亞利桑納州(68%)；相較之下，中西部和陽光帶的關鍵州則較少選民提早投票，包括威州(52%)、密西根州(46%)、俄亥州(42%)與賓州(32%)。

不過，目前提早投票數仍遠超過2016年提早投票數。

往年各州對提前投票和郵寄投票的規定比較嚴格，但本次大選因新冠肺炎疫情，為防疫考量，大部分州皆放寬提前投票標準，這也是提前投票率上升的原因之一。

●郵寄投票 如何計票引亂象

各州有各自的投票法規，對於郵寄投票截止收件日、有效票的認定或開票程序等問題規定各有不同；例如，華盛頓特區和九個州就主動寄送郵寄選票給選民，其他州居民想郵寄投票必須主動索取。

郵寄投票的截止日成為本次大選最具爭議的問題之一，另一個變數就是計票爭議；川普日前已在佛州投票給自己，但他自4月起在未提出證據下，就宣稱郵寄投票容易舞弊；雙方陣營都可能因計票問題提出訴訟，影響選舉結果。

郵寄投票容易引起爭議，若來不及在選舉日前寄達，計票就得費時。圖為工作人員正在檢查選票。(Getty Images)

民主黨希望讓美國人更方便投票，共和黨則希望更嚴格認定郵寄選票；目前44州已有至少330件疫情期間郵寄投票的相關訴訟。

若太多選票來不及在選舉日前寄達，或是關鍵州多花數天甚至數周計票，選舉日當天恐難確定任一方候選人獲得關鍵270張選舉人票；若關鍵州計票出現爭議，可能必須上訴至最高法院。