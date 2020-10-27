天氣轉涼 全美確診飆新高 7天平均每日6.8萬人

天氣轉凉，全美新冠疫情繼續擴大，各州都增設檢測站。圖為在華盛頓州西雅圖市華盛頓大學的檢測站23日提供免費檢測新冠疫毒。(美聯社)

全美過去一周每日平均新增新冠病毒感染個案26日達6萬8767例的歷史新高；目前全美47州單日新增確診數持續增加，另有34州死亡人數攀升，再次顯示隨著天氣轉涼，全美正在經歷新一波感染個案暴增現象。

華爾街 日報分析約翰霍普金斯大學(JHU)統計數字指出，每日平均新增個案數量本月穩定增加，過去一周內更連續多日增加超過8萬例。

自從今夏感染個案暴增以來，七日平均新增個案數量於9月中旬減少至每日3萬4354例，而9月底至10月也停留在4萬至4萬5000例之間。

許多流行病學家與公衛官員預期，隨著較低氣溫讓國人進入室內，且民眾行為也會隨季節改變，今秋恐新增許多新冠病毒感染個案。

自10月5日以來，全美七日平均新增個案都超過14天平均，表示最近數周內個案有所增加。

華爾街日報分析約翰霍普金斯大學統計數字發現，44州與華盛頓特區都出現這種情形，全國各地新增感染個案也在增加。

每日受檢人數越來越多，但檢出陽性率也在上升；26日，七日平均檢出陽性率為6.25%，比本月初平均4.5%更高。

聯邦政府 在各州建立新檢測 站

隨著全美各地疫情惡化，聯邦政府開始在各州建立新的檢測站。

新冠病毒追蹤計畫(CTP)統計，如今全美七日平均新增受檢人數已達110萬，比8月底的76萬8882人更多。

根據該計畫與約翰霍普金斯大學的資料，如今全美檢出陽性率達6.2%，自9月底的4.3%低點有所回升。

上周聯邦政府在威斯康辛州與北卡羅來納州新增檢測站，也將在密蘇里州、肯塔基州、猶他州、以及南達科他州建立新檢測站。

約翰霍普金斯大學統計，過去兩周內，全美單日平均新增死亡個案增加10%，自721例增至25日的794例。

47州單日新增確診感染個案數量都在增加；34州死亡個案都在增加。

目前全美死亡個案數量仍低於4月底每天超過2200例的高峰；但華盛頓大學模式預估，到了明年2月1日，死亡個案恐達約38萬6000例。