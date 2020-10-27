我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4351萬例 全美逾870萬例

參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

天氣轉涼 全美確診飆新高 7天平均每日6.8萬人

編譯樊蕙／綜合26日電
天氣轉凉，全美新冠疫情繼續擴大，各州都增設檢測站。圖為在華盛頓州西雅圖市華盛頓大學的檢測站23日提供免費檢測新冠疫毒。(美聯社)
天氣轉凉，全美新冠疫情繼續擴大，各州都增設檢測站。圖為在華盛頓州西雅圖市華盛頓大學的檢測站23日提供免費檢測新冠疫毒。(美聯社)

全美過去一周每日平均新增新冠病毒感染個案26日達6萬8767例的歷史新高；目前全美47州單日新增確診數持續增加，另有34州死亡人數攀升，再次顯示隨著天氣轉涼，全美正在經歷新一波感染個案暴增現象。

華爾街日報分析約翰霍普金斯大學(JHU)統計數字指出，每日平均新增個案數量本月穩定增加，過去一周內更連續多日增加超過8萬例。

自從今夏感染個案暴增以來，七日平均新增個案數量於9月中旬減少至每日3萬4354例，而9月底至10月也停留在4萬至4萬5000例之間。

許多流行病學家與公衛官員預期，隨著較低氣溫讓國人進入室內，且民眾行為也會隨季節改變，今秋恐新增許多新冠病毒感染個案。

自10月5日以來，全美七日平均新增個案都超過14天平均，表示最近數周內個案有所增加。

華爾街日報分析約翰霍普金斯大學統計數字發現，44州與華盛頓特區都出現這種情形，全國各地新增感染個案也在增加。

每日受檢人數越來越多，但檢出陽性率也在上升；26日，七日平均檢出陽性率為6.25%，比本月初平均4.5%更高。

聯邦政府 在各州建立新檢測

隨著全美各地疫情惡化，聯邦政府開始在各州建立新的檢測站。

新冠病毒追蹤計畫(CTP)統計，如今全美七日平均新增受檢人數已達110萬，比8月底的76萬8882人更多。

根據該計畫與約翰霍普金斯大學的資料，如今全美檢出陽性率達6.2%，自9月底的4.3%低點有所回升。

上周聯邦政府在威斯康辛州與北卡羅來納州新增檢測站，也將在密蘇里州、肯塔基州、猶他州、以及南達科他州建立新檢測站。

約翰霍普金斯大學統計，過去兩周內，全美單日平均新增死亡個案增加10%，自721例增至25日的794例。

47州單日新增確診感染個案數量都在增加；34州死亡個案都在增加。

目前全美死亡個案數量仍低於4月底每天超過2200例的高峰；但華盛頓大學模式預估，到了明年2月1日，死亡個案恐達約38萬6000例。

天氣轉凉，全美新冠疫情繼續擴大。各州都增設檢測站。圖為德州艾爾巴索的「得來速」免...
天氣轉凉，全美新冠疫情繼續擴大。各州都增設檢測站。圖為德州艾爾巴索的「得來速」免費檢測站排隊三小時等候檢測。(美聯社)

檢測 聯邦政府 華爾街

上一則

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

下一則

參院通過任命案 巴瑞特就任大法官

延伸閱讀

新聞內幕/ 華爾街日報為何沒搶先報導杭特白登電郵門？

新聞內幕/ 華爾街日報為何沒搶先報導杭特白登電郵門？
白宮幕僚長稱不會去控制疫情 白登轟：放棄保護人民

白宮幕僚長稱不會去控制疫情 白登轟：放棄保護人民
帛琉考量防疫量能 台帛旅遊泡泡喊暫緩

帛琉考量防疫量能 台帛旅遊泡泡喊暫緩
紐約市公校檢測陽性率 僅0.17%

紐約市公校檢測陽性率 僅0.17%

熱門新聞

1張圖看疫情：全球確診4351萬例 全美逾870萬例

2020-10-27 04:00
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46
總統候選人終場辯論22日於田納西州納許維爾貝爾蒙特大學登場。(美聯社)

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

2020-10-22 23:33
在美國總統川普紛亂的首任任期內，他經常對中國表達不滿和震怒。但弔詭的是，北京可能樂見川普連任，因預期美國在川普繼續領導下，影響力將減弱，提供中國崛起的機會。美聯社

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

2020-10-20 16:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡