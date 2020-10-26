亞裔成長快速 通訊投票卻不易

美國亞裔超過1100萬人，占所有選民約5%，是成長最快速的群體。但選民登記外語說明不足，讓投票困難重重。圖為德州休士頓一位華人婦女14日手持今年選票樣張。(Getty Images) A woman presents a Chinese ballot sample for the 2020 presidential election at a polling station near Chinatown on Oct. 14 in Houston Zeng Jingning—China News Service/Getty Images

今年總統大選擁有投票資格的亞裔 超過1100萬人，占所有選民約5%，更是成長最快速的群體。不過礙於註冊流程並未提供英語以外語言的說明，使得投票添增困難，讓許多希望使用憲法賦予的權利，參與民主過程的選民相當失望。

亞裔在賓州和密西根州等搖擺州的影響力漸增，但投票過程卻非常「對移民不友善」。去年成為美國公民 的劉以琪(Yiqi Liu，以下均音譯)希望使用通訊投票 ，但僅註冊選民資格就不順。

她說：「當我成為公民，能夠現場註冊投票的權益並未被提醒，只零星出現我在儀式現場拿到的文件中」。而她的母親吳齊(Qi Wu)英語並不流利，母女居住的紐約州納蘇郡(Nassau County)，並未規定在投票過程中提供中文服務。

劉以琪收到選票後，又碰上另一個問題。來到美國時，她保留使用中文簽名，卻擔心簽名能否被選務人員認證為有效票。「如果你不懂中文的話，根本不太可能辨識中文簽名」。

根據亞裔選民調查(2020 Asian American Voter Survey)，民主黨候選人白登與川普總統的支持者比率約為2比1，卻得不到太多重視。

南加州大學包容性民主中心(Center for Inclusive Democracy)主任敏蒂‧羅密羅( Mindy Romero)說：「兩邊陣營與拉票團體，需要給亞裔最基本的投票資訊。」

儘管擁有左右選情的影響力，但亞裔選民調查發現，僅有30%亞裔選民接獲民主黨聯繫；24%表示共和黨曾試圖聯繫。相較之下，拉美裔53%的共和黨支持者，和43%民主黨選民有被政黨主動聯繫的經驗。

羅密羅曾針對2018和2020年加州初選進行投票行為研究，發現亞裔2018年的通訊投票比例下降，可能與政黨未聯繫有關；亞美公義促進中心前投票權企劃主任北村(Deanna Kitamura)說：「移民在來美國前，不一定有正式的『簽名』，因此不像在美國長大的居民簽名那麼固定。但亞裔並不是唯一選票無效比例較高的族群，現在越來越多人使用通訊投票，我們須確保每一票都能列入計票。」