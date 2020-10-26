川普若選輸 共和黨恐丟掉參院 民主黨只要多3席就打平

密西西比州的共和黨聯邦參議員辛蒂．海德-史密斯(左)，2018年首次被州長指派接任參議員，面臨連任壓力，但她得到川普的支持。(美聯社)

川普 總統在上周的總統辯論中講了兩次「我們會拿回眾議院」，聽在共和黨 人耳朵內，分外諷刺，因為現在看起來會有一波藍色(民主黨 的顏色)浪潮，席捲華府，不只民主黨仍能固守眾院，白宮可能被白登拿下，連參院都可能變成為民主黨占多數。

從1913年參議員直接選舉以來，凡總統贏得選舉的州，聯邦參議員就會由總統所在政黨贏得，換句話說，面臨改選的共和黨參議員的命運，得看川普選得好不好，選輸了，一起陪葬。

已有共和黨參議員對川普大批小罵，畫清界線，不過多為今年不用改選(有三分之二)的參議員，川普為了上緊發條，最近屢發推文攻擊這些對他不忠的參議員，包括緬因州的柯林斯(Susan Collins)與內布拉斯加州的塞斯(Ben Sasse)，這會有效果，因為選情緊繃之際，大家都很怕川普死忠鐵粉，只要川普一發出攻擊令，可能連這些共和黨基本盤都跑掉了，到時輸得更慘。

面臨改選的共和黨參議員，只好被迫服從川普的鞭子指揮，在紓困方案與大法官同意權上，任其驅使，他們不是出於敬愛，而是出於恐懼。

目前參院共和黨以53席比47席占優，民主黨只要多出三席，就能與共和黨打平，若白登入主白宮，由於副總統是參院當然主席，屆時可靠賀錦麗投下關鍵的一票，就可主導參院，若能贏得四席以上，就穩了。

白登欲大贏，參院民主黨就要過半，目前看起來並不容易；阿拉巴馬州的民主黨現任參議員瓊斯(Doug Jones)應會輸，這就讓民主黨要贏的席位增加到至少四席。據民主黨估算，目前確定可贏的是亞利桑那州與科羅拉多州，有領先優勢的是愛荷華、緬因與北卡，其他六州雖有贏面，恐怕很難。

川普在2016年當選時，國會兩院都是共和黨主導，但最高法院的多數卻為民主黨，兩年後，最高法院多數偏向共和黨，但2018年期中選舉，美國人民選出民主黨控制了眾院；此次選舉，若「藍色浪潮」來襲，美國選民應該不會讓民主黨完全控制。