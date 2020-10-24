最後一辯 川普改變川氏風格 但恐難挽頹勢

在第二場總統候選人辯論會上，川普和白登都很規矩，火藥味不像第一場辯論時濃重，共和黨民調專家表示，川普表現小勝，但恐怕已經來不及改變落後頹勢。(美聯社)

專家23日表示，在最後一場總統候選人辯論會上，川普 總統做到一反常態的事，便是減少「川氏風格」，少打岔對手還感謝主持人，但有益選情與否殊難論定；共和黨 專家指稱，這場辯論堪稱川普獲勝，但來不及扭轉落後給民主黨候選人白登 的頹勢，而共和黨則聲稱，辯論會後募到2600萬元。

紐約時報報導，若按川普的標準，他已盡力一試；有幾度他的舉止就像他以前宣稱蔑視的那類人，就是辯論時典型的政治人物，言談平和，話雖如此依然自誇對新冠疫情的因應；川普這次較克制，也少打岔對手或主持人，就算打岔也還感謝主持人允許，同時語氣聽來不像在挖苦。

「紐時」指出，川普22日晚的表現能幫自己選情多少忙，實在難以論定；不過，川普23日在佛州造勢時，已稱自己辯論大勝，目前在各州也都領先。

共和黨民調專家兼策士朗特茲(Frank Luntz)23日對國家廣播公司商業頻道(CNBC)表示，以川普在辯論會上的表現，可以給他小勝的評價，可能贏得少數心意未定的選民，也稍微拉近選舉結果；但他認為，最後贏得這次選戰的人還是白登。

朗特茲指出，距離選舉日只剩11天，超過5100萬選民已經投票，川普最後一場辯論的表現，已經來不及扭轉白登在全國及決戰州民意的領先。

朗特茲指出，兩位候選人回答最後一題，也就是就職日演說，會怎麼對沒票投給他的選民說話，足以顯示白登勢不可擋；反之川普只說白登有害於國家，而沒正面回答問題，但白登大開大闔，說自己「身為美國總統，代表全國，不管各位有沒投票給我，我保證各位的意見不會被忽視，我會把希望帶給全國。」

川普連任競選經理史特平(Bill Stepien)則向媒體表示，川、白第二次辯論後，川普陣營進帳2600萬元，「創單日線上募款金額紀錄」，而白登陣營還沒公布辯論前後募到多少錢。